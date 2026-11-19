Za vstop na lestvico stotih najbogatejših Slovencev, ki jo pripravlja revija Finance Manager, seveda ni dovolj, da imaš dobro plačo, kup prihrankov in vikend na morju. Meja se vsako leto pomika više, vstopni prag na lestvico je bil letos kar 46,1 milijona evrov premoženja, to je 1,7 milijona več kot lani. A tudi krog milijonarjev, tudi tistih s stomilijonskim premoženjem, je vse širši; lani jih je bilo 34, letos že 46. Vendar vrh ostaja nespremenjen in je še vedno v znamenju zakoncev Južna. Poslovanje, nepremičnine, naložbe Vesna in Dari Južna, lastnika skupine Perspektiva, katerih premoženje ocenjujejo na 622 milijonov evrov, tako ohranjata vodstvo. Njuno premoženje je približno 22 odstotkov večje kot lani, kar je največje absolutno povečanje premoženja na lestvici. Njegov pomemben del ...