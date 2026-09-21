110-milijardni medijski velikan v nastajanju

Paramount Skydance je dosegel poravnavo v tožbi z 12 ameriškimi zveznimi državami in s tem odpravil pomembno oviro za načrtovano združitev z Warner Bros Discovery, vredno približno 110 milijard ameriških dolarjev oziroma 95,7 milijarde evrov, poroča britanski BBC.

Kalifornijski državni tožilec Rob Bonta je ob predstavitvi dogovora dejal, da so države pristale na poravnavo, potem ko je Paramount sprejel vrsto zavez za zaščito konkurence v filmski in televizijski industriji ter na področju radiodifuzije. Poravnava ni glas podpore tej združitvi,« je dejal. »Menim, da se ti dve podjetji ne bi smeli združiti.«

Zaveze glede produkcije in konkurence

Dogovor vključuje več obveznosti, s katerimi naj bi omejili morebitne negativne posledice združitve za ustvarjalce, zaposlene in konkurenco. Med njimi je tudi zaveza Paramounta, da bo izdal najmanj 30 filmov na leto.

Po Bontovih besedah naj bi sporazum spodbudil tudi več filmske in televizijske produkcije v ZDA, zlasti v Kaliforniji. Ocenil je, da bi lahko dogovor državi prinesel od najmanj 300 milijonov ameriških dolarjev do 1,5 milijarde ameriških dolarjev (oziroma od najmanj 262 milijonov evrov do 1,31 milijarde evrov) dodatne filmske in televizijske produkcije.

To je pomembno tudi zaradi opozoril izvršnega direktorja Paramounta Davida Ellisona, da bi lahko družba del studijskih dejavnosti preselila iz Kalifornije.

Ellison je razplet pozdravil. Poudaril je, da je bil cilj pogajanj doseči rešitev, ki bi koristila potrošnikom, zaposlenim in ustvarjalcem. Po njegovih besedah so bili s sporazumom obravnavani tudi pomisleki državnega tožilca in Združenja ameriških pisateljev. Ocenil je, da ima družba zdaj potrebna dovoljenja za dokončanje združitve, in se lahko osredotoči na izpolnjevanje sprejetih zavez.

FOTO: Mike Blake Reuters

Konsolidacija Hollywooda pod drobnogledom

Načrtovana združitev Paramount Skydancea in Warner Bros Discovery bi ustvarila enega največjih igralcev v svetovni filmski, televizijski in pretočni industriji. Prav zaradi obsega transakcije so regulatorji in predstavniki ustvarjalnih poklicev opozarjali na nevarnost zmanjševanja konkurence, krčenja produkcije in dodatnega pritiska na zaposlene.

Poravnava te pomisleke deloma naslavlja z zavezami glede obsega produkcije in delovanja združenega podjetja, ne odpravlja pa širšega vprašanja, kako bo nadaljnja koncentracija lastništva vplivala na razmerja moči v Hollywoodu, poroča BBC.

Sporočilo kalifornijskega tožilca je bilo zato dvojno: države so s sporazumom dosegle konkretna jamstva, ki naj bi ublažila posledice združitve. A to še ne pomeni, da je koncentracija dveh tako velikih medijskih podjetij po njihovi presoji zaželena.