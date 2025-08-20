  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    FOTO: Nik Moder/ Sportida
    FOTO: Nik Moder/ Sportida
    Promo Delo
    20. 8. 2025 | 08:17
    20. 8. 2025 | 08:17
    5:43
    Trinajstega septembra bo izjemna priložnost, da se Slovenci združimo v gibanju, dobrodelnosti in pozitivni energiji. To bo dan povezovanja, srčnosti in veselja, dan, ko bosta vsak korak in kilometer dragocena, saj bomo tekli ne samo zase, ampak tudi za najmlajše in najbolj ranljive člane naše družbe.

    Tekaški koraki za najmlajše

    Triglav tek ni samo športni dogodek, je veliko več, saj povezuje ljudi vseh generacij, spodbuja zdrav način življenja in s svojo dobrodelno noto prispeva k lepšemu jutri. Že vrsto let namreč Skupina Triglav s pomočjo tekačev zbira sredstva za najranljivejše člane naše družbe. Letos bomo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov. Tekači bodo podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo namenilo porodnišnicam v Kranju, Slovenj Gradcu in Celju, in sicer za nakup bilirubinmetrov.

    Ko tečemo za dober namen, vsak pretečeni kilometer dobi še večjo težo. Skupina Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam in tudi letos bodo tekači tekli za dober namen – za boljšo oskrbo novorojenčkov.

    Korinina zgodba: ko tek postane simbol poguma

    Letošnji Triglav tek bo še posebej navdihujoč zaradi pogumne zgodbe 23-letne Korine, članice Inštituta Zlata pentljica, ki je po zdravljenju raka pripravljena na nov izziv; preteči želi 10-kilometrsko traso. Pri tem spodbuja vse, ki so doživeli podobno izkušnjo, da se ji pridružijo in skupaj z njo opravijo tekaški podvig. Na njenem blogu, objavljenem na socialnih omrežjih Inštituta Zlata Pentljica, kjer deli svojo zgodbo o okrevanju in ljubezni do teka, pa lahko preberete še več o njej.

    Inštitut Zlata pentljica sicer že dlje časa spodbuja otroke, ki so preboleli raka, k rednemu gibanju, saj je šport za otroke z rakom zelo pomemben, da spet pridobijo izgubljene moči. Letos so se nekateri udeležili tudi skupinskih treningov pod vodstvom trenerja Klemna Dolenca in se bodo že drugo leto zapored udeležili tudi vključevalne trase.

    FOTO: Nik Moder/ Sportida
    FOTO: Nik Moder/ Sportida

    Vsi na Triglav tek

    Na Triglav teku vsako leto vsakdo najde svoj izziv ali pa preprosto »samo« užitek v gibanju. Tudi letos se boste tako lahko udeležili polmaratona (21 km) ali teka na 10 in 5 km. Na svoj račun pa boste prišli tudi družine in otroci, ki se boste lahko pridružili družinskemu (3,4 km) ali otroškemu teku Kuža Pazi (350 in 700 m).

    Tudi letos bo pripravljena vključevalna trasa v dolžini 1400 m, ki jo bodo lahko predvsem gibalno ovirane osebe, ki ne zmorejo katere od drugih tekaških prog, po asfaltu premagale brez merjenja časa. Vključevalnega teka se bodo udeležili tudi otroci Inštituta Zlata pentljica.

    Na 13. Triglav tek se je mogoče prijaviti na spletni strani dogodka Triglavtek.si, in sicer do vključno 8. 9. 2025, na lokaciji prevzema startnih številk in na dan prireditve do zapolnitve prostih tekaških mest.

    FOTO: Luka Vovk/ Sportida
    FOTO: Luka Vovk/ Sportida

    Tek, ki prerodi telo in duha

    Posebnost Triglav teka je tudi lokacija. Trase so speljane po čudovitih stezah v neokrnjeni naravi Brda pri Kranju, med jezeri, ob robu travnikov in s pogledom na gore. Nič vročega asfalta, nobenih strmih klancev, samo tekači in čudovita narava. Dogodek bodo obogatili tudi slovenski vrhunski športniki - ambasadorji Triglav teka, družabne in športne aktivnosti za vse generacije in glasbeni program, ki bo poskrbel za pravo energijo.

    Tradicionalni tekaški dogodek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in predstavlja del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav.

    Ker gre skupaj lažje! Prijavite se na predpriprave

    Do septembra je še nekaj tednov, a ravno prav, da nadgradite svojo tekaško formo in se pridružite Triglav tek klubu na Stravi, kjer vas čakajo tekaški izzivi in nagrade ter neomejena podpora tekaške skupnosti. Sodelujete pa lahko tudi v nagradnem tekaškem izzivu.

    FOTO: Luka Vovk/ Sportida
    FOTO: Luka Vovk/ Sportida

    Če si želite še bolj sistematične priprave, pa vabljeni, da se vsak četrtek ob 18. uri na Brdu pridružite vodenim vadbam pod vodstvom Klemna Dolenca. Prijavite se lahko na spletni strani dogodka. Nekaj vaj za varno vadbo pa boste našli tudi na tej povezavi.

    Kako je bilo lani? Oglejte si utrinke

    Lanski Triglav tek je bil prava eksplozija pozitivne energije. Skupaj smo pretekli več kot 9.000 kilometrov, se smejali, družili in ustvarili nepozabne spomine. Oglejte si video in galerijo ter začutite vzdušje.

    Triglav tek ni samo tek – je gibanje z razlogom. Prijavite se že danes na triglavtek.si, izberite svojo traso in postanite del zgodbe o pogumu, dobrodelnosti in povezanosti.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

