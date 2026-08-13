Hrvaški promocijski video z Johnom Malkovichem si je ogledalo 17 milijonov ljudi

Promocijski spot z naslovom Croatia – I Hear It's Beautiful (Hrvaška – slišim, da je čudovita), v katerem ima glavno vlogo ameriški igralec John Malkovich, je doživel velik mednarodni odmev. V manj kot dveh mesecih od objave sta spot in njegova krajša napovedna različica na družbenih omrežjih zbrala 17,3 milijona ogledov, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).

Novi promocijski video z Malkovichem v glavni vlogi je pritegnil pozornost občinstva in strokovne javnosti na številnih tujih trgih.

V njem sloviti igralec hrvaških korenin nejevoljno sprejme snemanje promocijskega spota za Hrvaško, v katerega ga prisili agent. Na Hrvaškem ga nato pričaka igralec Janko Popović Volarić, ki ga popelje po različnih delih države, Hrvaška pa ga na koncu vendarle očara.

Na youtubu, kjer je objavljen celoten šestminutni video, so po podatkih HTZ našteli več kot šest milijonov ogledov, več kot 81.000 delitev in več kot 2100 komentarjev. Največ zanimanja so pokazali gledalci iz ZDA, Poljske, Italije, Nemčije, Madžarske in drugih držav.

Velik odziv občinstva je po navedbah HTZ dosegla tudi krajša napovedna različica: na facebooku so jo delili več kot 2000-krat, na instagramu več kot 17.000-krat, na tiktoku pa 1500-krat.

Malkovich, čigar prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja v bližini Karlovca, je Hrvaško obiskal maja. V Zagrebu ga je tedaj sprejel hrvaški premier Andrej Plenković, notranji minister Davor Božinović pa mu je izročil odločbo o hrvaškem državljanstvu.