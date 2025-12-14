17 portugalskih kandidatov za letošnjo Evrovizijo napovedalo bojkot

Potem ko so se Islandija, Irska, Španija, Nizozemska in Slovenija že odločile odstopiti od evrovizijskega tekmovanja prihodnje leto na Dunaju, je tudi 17 portugalskih glasbenikov, ki tekmujejo v letošnjem nacionalnem izboru, že napovedalo, da ne bodo zastopali svoje države, tudi če bo njihova skladba izbrana, poroča portal Euronews.

Peticija za poziv k umiku iz Evrovizije ima že več kot 22. 000 podpisov

Udeleženci portugalskega nacionalnega tekmovanja so v izjavi za javnost protestirali proti kontroverznemu sodelovanju Izraela na tekmovanju. »Z besedami in pesmimi sodelujemo v okviru razpoložljivih možnosti. Ne sprejemamo sokrivde pri kršenju človekovih pravic,« so zapisali v izjavi.

»Po prepovedi nastopa Rusiji na Evroviziji 2022 smo bili presenečeni, ko smo videli, da ni bilo zavzeto enako stališče do Izraela, ki po mnenju Organizacije združenih narodov izvaja dejanja genocida nad Palestinci v Gazi,« so dodali.

Portugalska javna radiotelevizija RTP se je na izjavo že odzvala in sporočila, da bodo ne glede na odločitev umetnikov znova organizirali izbor in je ponovno potrdila udeležbo države na evrovizijskem tekmovanju 2026.

Salvador Sobral, doslej edini portugalski zmagovalec Evrovizije, je v videu na družbenih omrežjih kritiziral RTP in jo obtožil politične strahopetnosti, v javnosti pa se medtem širi ogorčenje, kar je pripeljalo do peticije, ki poziva k takojšnjemu umiku države z glasbenega tekmovanja. Z njo so doslej zbrali več kot 22.000 podpisov, podpisniki pa so prepričani, da podpora nacionalne televizije udeležbi Izraela Portugalsko postavlja na napačno stran zgodovine.

»To stališče je nesprejemljivo glede na trajajočo humanitarno katastrofo in vojaško ofenzivo na območju Gaze ter glede na škandale s prirejanjem glasovanja, ki so zaznamovali izvedbo letošnjega tekmovanja v Baslu, kar dokazuje nezmožnost EBU, da bi zajezila politizacijo dogodka,« je zapisano v peticiji.

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.