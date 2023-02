Dva tisoč let star leseni objekt kot spolna igračka

Skoraj 2000 let star lesen predmet v obliki penisa bi lahko starim Rimljanom v Veliki Britaniji služil kot spolni pripomoček, nakazuje nova študija, objavljena v reviji Antiquity. Artefakt je bil odkrit leta 1992 v jarku rimske utrdbe blizu Hadrijanovega zidu, ob severozahodni meji rimskega imperija v severni Angliji.

Ob odkritju so ga, očitno napačno, identificirali kot orodje za krpanje, kajti odkrit je bil poleg čevljev in modnih dodatkov ter drugega manjšega orodja in obrtniških odpadkov. Zdaj raziskovalci trdijo, da gre v resnici za falus, z natančnim pregledom pa so orisali nekaj njegovih najverjetnejših funkcij, študijo povzema CNN.

Izrezljani predmet, ki je dolg 16 centimetrov, je bil menda uporabljen kot spolna igračka, a ne nujno za penetracijo, ampak bolj verjetno za stimulacijo klitorisa, so zapisali raziskovalci. Če je arheološka najdba res spolna igračka, po študiji predstavlja edini znani primer »neminiaturiziranega« lesenega falusa iz rimskih časov. »Lahko bi šlo za spolni pripomoček, in če je, je to prvi takšen artefakt iz rimskega časa,« je za CNN povedal soavtor študije Rob Collins, višji predavatelj arheologije na Univerzi Newcastle v Združenem kraljestvu.

Tudi za preprečevanje zla ali nesreče

»To nas ne bi smelo presenetiti. Iz rimske umetnosti in rimske literature vemo, da so uporabljali spolne igrače, da so tako imenovani umetni moški spolni udi obstajali. Toda arheološko še nismo našli nobenega primera,« je dodal.

Eden od razlogov, zakaj takšni predmeti niso pogosti med arheološkimi najdbami, je ta, da so bili spolni pripomočki najverjetneje narejeni iz organskih materialov, ki pa se ne ohranijo, navaja študija in dodaja še eno bolj neprijetno razlago.

Če je dotični artefakt služil kot spolni pripomoček, morda ni bil vedno uporabljen izključno za užitek. »Predmet bi lahko lastniki uporabljali na sužnjih, ne glede na njihov spol kot orodje za mučenje ali nadvlado,« je dejal Collins.

V arheoloških najdbah so, kot navaja študija, sicer pogosti majhni falusni predmeti, ki so se uporabljali kot obeski za preprečevanje zla ali nesreče.