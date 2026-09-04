25 let po 11. septembru: Trumpa ne bo, prišli bodo štirje nekdanji predsedniki

Svet se bo čez teden dni – 11. septembra – spominjal 25. obletnice napadov na newyorška dvojčka, v katerih je z napadalci, ki so se z ugrabljenima letaloma zaleteli v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra, umrlo skoraj 3000 ljudi. Tudi nam, čeprav na drugi strani luže, je težko pozabiti, kje smo bili tistega dne in kako smo v šoku opazovali prizore groze in obupa sredi črnih oblakov dima. Branje imen žrtev Prav tam, na območju nekdanjega Svetovnega trgovinskega centra, pri spominskem obeležju 9/11 Memorial, bo ob 25. obletnici napadov v petek, 11. septembra, osrednja spominska slovesnost. Spomnili se bodo tudi žrtev terorističnega napada leta 1993, ko je v garaži pod severnim stolpom Svetovnega trgovinskega centra eksplodirala bomba v tovornjaku. V ospredju pa bo predvsem spomin ...