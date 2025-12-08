3 barve ženskih plaščev, ki jih nosimo to zimo

Kot vsako sezono se tudi tokrat nosijo različni modeli, pri ženskih plaščih pa pravilo pravi, da pravil pravzaprav ni.

Zakaj? Ker je plašč pozimi tisti del vsakega videza, ki mu da poseben značaj, ne glede na to, kaj nosimo pod njim. Velika prednost plaščev je prav v tem: če si kdaj želimo bolj sproščen videz, brez pretiranega urejanja, pa tega ne bi radi razkrili prav vsakomur, potrebujemo le dober plašč in smo pripravljeni na dan.

Pri ženskih plaščih se modne smernice glede materialov in slogov pogosto spreminjajo, a v tej sezoni je bolj poudarek na barvah. Plašči v klasičnih barvah, kot sta črna in rjava, ostajajo brezhibna izbira, vedno bolj pa so priljubljeni tudi modeli v živahnejših tonih. Čeprav se na prvi pogled morda zdijo zahtevni za kombiniranje, lahko prav ti kosi postanejo naši najljubši, če si želimo spremembe in izvirnosti v svojem videzu. Predstavljamo tri barve ženskih plaščev, ki jih bomo to sezono videli na modnih navdušenkah – in tudi na našem seznamu želja za nakup.

FOTO: Answear

Bordo je že drugo leto zapored ena najbolj priljubljenih in iskanih barv v ženski modi, bordo plašči pa niso več le trend, temveč klasika, ki se ji je težko upreti. Dobro se kombinirajo s temnejšimi barvami, kot sta črna in rjava, saj prinesejo svežino, zlahka pa jih združimo tudi s svetlejšimi jesenskimi odtenki.

FOTO: Answear

Ta barva je mešanica zelene in modre, njen odtenek pa je odvisen od svetlobe, ki pada nanjo. Vsekakor je prava osvežitev med temnimi in klasičnimi barvami, ki smo jih vajeni. Ženski plašči v petrolej barvi morda niso za vsakogar, vendar oddajajo močno sporočilo o neodvisnosti od klasičnih pravil in trenutnih trendov. Pri številnih temnih outfitih bodo prava popestritev in bodo s svojo drugačnostjo prinesli dobro voljo tudi v najbolj turobne dni.

FOTO: Answear

V zadnjih tednih opažamo vse večjo priljubljenost temno vijoličastih odtenkov, ki vsakemu videzu dodajo toplino in bogat, razkošen občutek. Videli smo jih na mnogih modnih revijah za jesen/zimo 2026, zdaj pa so ženski plašči v temno vijoličasti barvi končno dostopni tudi v trgovinah, kjer pogosto nakupujemo. Te plašče je zelo preprosto kombinirati s temnimi barvami, kot sta črna in siva, odlično pa se ujemajo tudi z bež ali belimi odtenki, če želite kanček nepričakovane elegance.

Naročnik oglasne vsebine je Answear