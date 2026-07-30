30.000 ljudi za Oliverja Dragojevića: njegova Korčula postaja romarski kraj

Jutri se bo pred cerkvijo sv. Jožefa v Veliki Luki na Korčuli, rojstnem kraju legendarnega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, s koncertom Nine Badrić in Ante Gelo Acoustic Orchestre sklenila že osma spominska prireditev, imenovana po Oliverjevi uspešnici Trag u beskraju (Sled v večnosti). Na včerajšnjem koncertu, kamor je vnovič priplula nepregledna množica čolnov in barčic, naj bi se zbralo rekordnih več kot 30.000 ljudi, kar je seveda veliko za kraj z desetkrat manjšimi številom stalnih prebivalcev. V Veli Luki so se tisoči poklonili Oliverju Dragojeviću na osmi spominski prireditvi Trag u beskraju. FOTO: Cropix Dogodki se vrstijo že od nedeljskega koncerta na trajektu Jadrolinije iz Splita v Velo Luko, ta teden so med drugim predstavili novo izdajo desetih brezčasnih Oliverjevih ...