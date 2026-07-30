30.000 ljudi za Oliverja Dragojevića: njegova Korčula postaja romarski kraj

Kot je za Delo pritrdil direktor Turistične skupnosti Vela Luka, obiskovalci prihajajo iz vsega sveta, med tujci največ Slovencev.
Galerija
Na Korčulo so pripotovali številni obiskovalci, med njimi tudi veliko Slovencev, ki ohranjajo spomin na legendarnega pevca. FOTO: Cropix
Jutri se bo pred cerkvijo sv. Jožefa v Veliki Luki na Korčuli, rojstnem kraju legendarnega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, s koncertom Nine Badrić in Ante Gelo Acoustic Orchestre sklenila že osma spominska prireditev, imenovana po Oliverjevi uspešnici Trag u beskraju (Sled v večnosti). Na včerajšnjem koncertu, kamor je vnovič priplula nepregledna množica čolnov in barčic, naj bi se zbralo rekordnih več kot 30.000 ljudi, kar je seveda veliko za kraj z desetkrat manjšimi številom stalnih prebivalcev.
V Veli Luki so se tisoči poklonili Oliverju Dragojeviću na osmi spominski prireditvi Trag u beskraju. FOTO: Cropix
Dogodki se vrstijo že od nedeljskega koncerta na trajektu Jadrolinije iz Splita v Velo Luko, ta teden so med drugim predstavili novo izdajo desetih brezčasnih Oliverjevih ...
Komentarji