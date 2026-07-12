Kanye West ni zasenčil protestov, v Albaniji še naprej vre

Tudi sinočnji večer, ko je bil v Tirani koncert kontroverznega ameriškega raperja Kanyeja Westa, ki se zdaj imenuje Ye, je minil v znamenju množičnih protestov. Na tisoče Albancev je že 42. dan zapored zahtevalo odstop premierja Edija Rame ter z vzkliki in transparenti izražalo nasprotovanje turističnemu projektu, ki ga na zaščitenem območju, pomembnem za številne živalske vrste, načrtuje zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Udeleženci sinočnjih demonstracij so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tokrat protestirali tudi proti nastopu ameriškega raperja, čigar antisemitska retorika je privedla do prepovedi njegovih nastopov v več evropskih prestolnicah.

Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila štiri milijone evrov, s čimer je dodatno podžgala zahteve po Ramovem odstopu. FOTO: Florion Goga/Reuters

Medtem je albanski premier, ki ga je nov val kritik zajel tudi zaradi omenjenega koncerta, pozdravil zloglasnega raperja in ga gostil v svoji pisarni, kasneje pa na družbenih omrežjih objavil videoposnetek dogodka, ga velikodušno ocenil s petimi zvezdicami ter s tem spet branil tudi svojo čast.

Albanska vlada je namreč sinočnji koncert, ki mu svetovni medij niso namenili tako rekoč nobene pozornosti, zaradi slabe prodaje vstopnic izdatno podprla. »V zadnjem trenutku smo prispevali štiri milijone evrov, da bi se izognili sramoti Albanije pred skoraj 25.000 tujimi obiskovalci iz 80 držav, ki so že kupili vstopnice za koncert Kanyeja Westa, medtem ko je številne skrbelo, da bi bil koncert lahko odpovedan,« je že prejšnji teden na facebooku zapisal Rama, pri čemer ni neposredno pojasnil, kaj je bilo tisto, kar je ogrozilo koncert. Za veliki dogodek, od katerega si je Rama obetal najmanj 100 milijonov evrov prihodkov, so približno dva kilometra od Tirane zgradili celo začasni stadion.

Flamingo revolucija poteka že več kot 40 dni, v zadnjih dneh je bila uperjena tudi proti koncertu kontroverznega ameriškega raperja. FOTO: AFP

Še bistveno bolj kot ta projekt pa Albance razburjajo okoli 4,6 milijarde evrov vredni načrti za luksuzno letovišče na okoljsko zaščitenem območju Zvërnec, ki ga želi zgraditi Jared Kushner, soprog hčerke ameriškega predsednika Ivanke Trump. Projekt po opozorilih okoljevarstvenikov in domačinov ogroža bližnjo laguno na jadranski obali, ki je ključnega pomena za ptice selivke. Poleg tega imajo ameriški investitorji v španoviji z albanskim premierom načrte tudi za otok Sazan – nekoč tajno komunistično vojaško oporišče bi prav tako radi spremenili v mondeno turistično destinacijo v vrednosti 1,4 milijarde evrov.

FOTO: Florion Goga/Reuters

Projekti, v katerih albanski premier Rama vidi priložnost za Albanijo, so na ulice pognali na tisoče državljanov, posamezne demonstracije so prerasle v gibanje, ki so ga poimenovali flamingo revolucija, zaznamujejo pa ga tipični napihljivi rožnati plamenci. Ti niso le simbol cenenih pripomočkov, ki jih turisti uporabljajo v obmorskih turističnih središčih, ampak predvsem ptic, ki na območju Zvërneca in lagune Narta redno prezimujejo. Omenjena laguna je domovanje več kot 200 vrst ptic, zaradi česar je ena najboljših lokacij za opazovanje ptic na Balkanu, ter številnih drugih živali.

Plamenci, simbol revolucije v Albaniji. FOTO: Florion Goga/Reuters

Zaradi sumov korupcije pri nakupu omenjenih zemljišč in domnevnega pranja denarja je preiskavo že pred časom zagnal albanski protikorupcijski organ Spak, med drugim si prizadeva izvedeti, kako je bilo zemljišče na zavarovanem območju pridobljeno, kako se je spreminjalo njegovo lastništvo in zakaj je njegova vrednost v samo nekaj mesecih občutno narasla.

Kot je včeraj poročal Reuters, je Spak ponarejanja lastniških listin za zemljišče osumil Arturja Shehuja, poslovneža, ki živi v Miamiju in ga albanski organi že iščejo zaradi domnevnega pranja denarja, pridobljenega v trgovini z drogami. Njegov odvetnik vse obtožbe zanika: »Nič od tega, česar je osumljen Artur Shehu, ni resnično. Ni ne preprodajalec drog ne ponarejevalec lastniških dokumentov,« izjavo Kujtima Cakranija povzel Reuters. Iz dokumentov, ki jih je pridobila agencija, je razvidno, da je Shehu zemljišča za projekt letovišča prodal za približno 110 milijonov evrov.