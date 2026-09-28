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    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    28. 9. 2026 | 08:53
    5:10
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    Jeseni se nekateri pripravljajo na maraton, drugi lovijo zadnje tople dni na kolesu, tretji se po poletju vračajo k redni vadbi. Cilji so različni, izziv pa je pogosto enak: kako ob službi, družini in vsakodnevnih obveznostih trenirati redno ter pri tem dobro skrbeti za telo?

    Tisti, za katere aktivnost ni le kratkotrajen projekt, se ne zanašajo samo na motivacijo. Zgradijo sistem majhnih navad, ki deluje tudi v napornih tednih.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Preverite, katere od naslednjih petih navad so že del vaše rutine.

    1. Trening načrtujete po tednih, ne po občutku krivde.

    Ko se približuje osebni cilj, je mamljivo vsak izpuščen trening nadoknaditi: z dodatnimi kilometri, težjo utežjo ali še eno intenzivno vadbo. A telo ne bere koledarja in ne pozna občutka krivde. Pozna le obremenitev, ki ste mu jo naložili.

    Aktivni ljudje zato spremljajo cel teden: zahtevnejše in lažje vadbe, različne oblike gibanja ter dan brez treninga. Če so slabo spali, zboleli ali imeli naporen teden v službi, načrt prilagodijo.

    2. Telo obremenjujete raznovrstno.

    Če samo tečete, vas hitro zamika še en tek. Če obiskujete fitnes, najraje ponavljate vaje, pri katerih ste najmočnejši. Če kolesarite, bi vsak prost trenutek najraje preživeli na kolesu. Toda telo potrebuje več kot eno vrsto gibanja.

    Moč, gibljivost, stabilnost in vzdržljivost se med seboj dopolnjujejo. Krajša redna rutina je lažje izvedljiva kot ambiciozen program, ki ga po dveh tednih opustite.

    3. Gorivo pripravite, še preden ga potrebujete.

    Na daljšo ali zahtevnejšo vadbo ne odidete z mislijo, da boste že nekako. Vnaprej premislite o obroku, tekočini in tem, kaj boste vzeli s seboj. Enako velja po treningu: če vas doma ne čaka nič pripravljenega, bo najbolj priročna izbira pogosto tudi najmanj premišljena.

    Zato si aktivni ljudje olajšajo dobre odločitve. Steklenico napolnijo vnaprej, prigrizek pospravijo v torbo in po treningu izberejo raznolik obrok. Prehransko dopolnilo Swiss Gams z nativnimi kolageni in vitaminom C je lahko del takšne rutine.

    Ena kapsula Swiss Gams na dan FOTO: Cemio Switzerland
    Ena kapsula Swiss Gams na dan FOTO: Cemio Switzerland

    4. Počitek obravnavate kot del treninga.

    Napredek se ne meri po tem, kako izčrpani ste po vsakem treningu. Če je vsaka vadba intenzivna, nobena ni zares lahka. Če vsak prost dan zapolnite z novo aktivnostjo, telesu ne pustite veliko prostora za oddih.

    Zato ima počitek svoje mesto v koledarju, tako kot tek, kolesarska tura ali vadba z utežmi. Spanje, lažji dnevi in postopno stopnjevanje obremenitev so del premišljenega športnega življenjskega sloga.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    5. Izberete rutino, ki ne zahteva dodatnega napora.

    V najbolj napornih tednih običajno ne odpovejo velike odločitve, temveč majhni koraki, ki so preveč zapleteni. Če morate nekaj vsak dan tehtati, mešati ali pripravljati, je več možnosti, da bo ostalo pozabljeno na polici.

    Swiss Gams je zasnovan za preprosto uporabo: ena kapsula na dan. Vsebuje nativni kolagen NCI® tipa I in NCII® tipa II, katerih naravna struktura je ohranjena s tehnologijo NATIV.COL™, ter vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti.

    Prehransko dopolnilo Swiss Gams z nativnim kolagenom in vitaminom C FOTO: Cemio Switzerland
    Prehransko dopolnilo Swiss Gams z nativnim kolagenom in vitaminom C FOTO: Cemio Switzerland

    Odkrijte Swiss Gams

    Z izdelkom Swiss Gams z nativnim kolagenom in vitaminom C podprite nastajanje kolagena v telesu.
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    Naročite na www.swissgams.si ali po telefonu na 038 282 454.

    Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.

    Naročnik oglasne vsebine je Cemio Switzerland s.r.o.

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