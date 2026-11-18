Kako na vsega 56 kvadratnih metrih ustvariti dom, v katerem ničesar ne manjka, hkrati pa deluje zračno in prostorno? Notranja oblikovalka AIda Yulia je v stanovanju v črnogorski Budvi dokazala, da je ključ do udobnega bivanja v premišljenih podrobnostih.

Pri zasnovi je morala upoštevati omejen proračun, obstoječe zaključne obdelave in posebne želje lastnikov. Z domiselnim pohištvom po meri, naravnimi teksturami in umirjenimi barvami je ustvarila funkcionalen interier, v katerem ima vsak kotiček svoj namen. Poseben izziv sta predstavljala dolg hodnik in nepravilen tloris, ki ju je spremenila v zanimiva oblikovalska elementa.

Kako je izkoristila vsak centimeter, kam je skrila dodatne prostore za shranjevanje in s katerimi rešitvami je stanovanje vizualno povečala? Na Deloindom.si si oglejte fotografije stanovanja in odkrijte praktične ideje, ki jih lahko uporabite tudi v svojem domu.