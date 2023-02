7 razlogov, zakaj vaše podjetje potrebuje bioklimatsko pergolo

Oblikovanje prijetnega zunanjega prostora je priljubljen način (zlasti zdaj zaradi vplivov koronavirusa), predvsem v storitvenih podjetjih, kot so restavracije, hoteli, različni gostinski in nastanitveni obrati.

Pergole se že stoletja uporabljajo kot privlačen in funkcionalen dodatek zunanjim prostorom. Ponujajo vrsto ugodnosti, ki lahko pomagajo podjetjem vseh velikosti in vrst ustvariti bolj vabljivo, prijetno ponudbo in vzdušje za svoje stranke ter zaposlene. Vaša terasa bo s premišljenim načrtovanjem senčil postala kotiček, kjer se bodo vaši gostje v modernem okolju in prijetni senci počutili odlično. Saj veste, da so gostje najboljša referenca in promocija, kajne? Marketing od ust do ust je in ostaja »offline« stvar, vendar je jasno, da ima rastoči obseg in večja pozornost temu kanalu veliko opraviti s pojavom digitalnih medijev, še posebej družbenih omrežij. V digitalni dobi s pomočjo sodobne tehnologije lahko marketing od ust do ust potuje izjemno hitro.

Tu je sedem razlogov, zakaj vaše podjetje potrebuje pergolo.

Bioklimatska pergola izboljša estetsko privlačnost vašega objekta

Pergola je lahko lep in edinstven dodatek k vaši poslovni nepremičnini. Zagotovljeno izboljša celoten videz in občutek, ki ga daje vaša nepremičnina, ter poskrbi, da izstopa od konkurence. Postavitev pergole pomeni zanesljiv način, da vaše podjetje dvignete iz povprečnega v izjemnega. Vidna od daleč bo poskrbela, da bo vaša lokacija izstopala od svojih sosedov. Ne glede na to, ali želite tradicionalen, rustikalen ali moderen videz, lahko najdete bioklimatsko pergolo, ki ustreza vašemu slogu in estetskim željam. Vaše stranke bo vedno znova navduševal videz, ki ga vidimo na naslovnicah revij.

Bioklimatska pergola se prilagodi obstoječi arhitekturi. FOTO: Genial

Povečajte uporabno površino s pergolo

Pergole nudijo pokrito površino, ki jo lahko uporabite kot razširitev vašega podjetja. To je idealno za podjetja, ki želijo svojim strankam ponuditi izkušnjo na prostem. Ne glede na to, ali gre za senčen prostor za obedovanje ali prostor za odmor zaposlenih, lahko pergola pomaga povečati količino uporabnega prostora, ki ga ima vaše podjetje. Brez sence v vročem poletnem dnevu je obedovanje lahko zelo neprijetno. Si želite, da imajo vaše stranke najboljšo možno izkušnjo? Edinstveno urejen zunanji jedilni prostor loči restavracije, hotele in gostinske lokale od drugih.

Zasnova bioklimatskih pergol v podjetju Genial zagotavlja senco brez primere, saj je kakovostna izvedba produktov priznanih proizvajalcev tista, ki to omogoča.

NEU Residences penthause. FOTO: Iztok Medja

Zagotovite vašim strankam zaščito pred različnimi vremenskimi vplivi

Pergole dajejo zaščito pred soncem, dežjem in vetrom, zaradi česar so idealne za oblikovanje novega zunanjega prostora, kjer lahko vaši gostje dihajo s polnimi pljuči. To je še posebej pomembno za podjetja, ki se zanašajo na zunanje prostore, kot so restavracije, kavarne in hoteli. Pergolo lahko opremite tudi z ZIP screen roloji ali drugimi dodatki, ki zagotavljajo še večjo zaščito in dodatno udobje. Vaše stranke se bodo na prostem počutile varne, posledično pa bodo sproščene in zadovoljne.

Kulinaričen večer pod bioklimatsko pergolo s pogledom na Ljubljanski grad. FOT: Iztok Medja

Povečajte udobje in užitek vsakemu obiskovalcu

Bioklimatska pergola vam lahko pomaga povečati udobje in užitek vaših strank in zaposlenih. To je zato, ker zagotavlja senčno in sončno območje, kjer se lahko ljudje sprostijo, ne da bi jim bilo treba skrbeti za pretirano izpostavljenost soncu. Poleg tega je pergola lahko tudi odličen prostor za zaposlene, da si vzamejo odmor in se napolnijo z energijo. Najnaprednejše pergole, zasnovane z novimi tehnologijami in kakovostnimi materiali, je mogoče popolnoma personalizirati, opremiti po meri glede na vaše želje. Bioklimatska pergola bo vaš personalizirani prostor pod soncem. Kadar koli se vam zahoče, pa jo lahko nadgrajujete po svojih željah. Vrhunska izvedba namreč omogoča nadgradnjo, brez dodatnih posegov v konstrukcijo.

Bioklimatska pergola ob bazenu poslovno-počitniško-stanovanjskega hibrida NEU Residences. FOTO: Iztok Medja

Povečajte vrednost vaše ponudbe in nepremičnine

Dobro zasnovana pergola lahko pomaga povečati vrednost vaše poslovne nepremičnine in ponudbe. Lahko pritegne več strank, zagotovi prijetnejšo izkušnjo na prostem in ustvari nepozabno vzdušje, v katero se bodo ljudje radi vračali.

Bioklimatske pergole so vsestranske in prilagodljive

Pergole so neverjetno vsestranske in jih je mogoče prilagoditi posebnim potrebam vašega podjetja. Ne glede na to, ali je vaše podjetje v mestnem območju ali na podeželju, nikoli ne boste zgrešili z dodajanjem pergole. Lahko je samostoječa ali pritrjena. Želite preprost dizajn ali kaj bolj dovršenega? Vedno lahko ustvarite pergolo, ki se prilega videzu, kot si ga želite, in obstoječi arhitekturi. V podjetju Genial imajo v ponudbi več kot 14 različnih modelov bioklimatskih pergol. Prav vse so narejene iz aluminija, katerega trajnost se meri v stoletjih. Za brezskrbno poslovanje vam zagotovijo tudi do 10 let garancije.

Vrtno kurišče in bioklimatska pergola FOTO: Iztok Medja

Stroškovno učinkovita in trajnostna rešitev

Donosnost naložbe je zagotovo največja, ko gre za investicijo v pergolo v moderni preobleki, ki izpolnjuje vse zahteve sodobnega človeka. Kakovostna pergola (vsaka zagotovo ne) torej ima potencial, da doda vrednost vašemu podjetju. Zaradi tega so pregole eden dragocenejših dodatkov, ki jih lastniki podjetij lahko postavite k svoji poslovni nepremičnini. So razmeroma preproste za namestitev. Modularna zasnova omogoča enostavno poznejše dodajanje elementov in servisiranje. Vzdrževanje je minimalno.

Skratka, pergola je odlična naložba za vsako podjetje, ki si želi oblikovati nov bivalni prostor pod soncem z namenom, da bi doseglo največje zadovoljstvo strank. So odličen način, da svoje podjetje dvignete na višjo raven, ne glede na to, ali želite ustvariti prijeten, domač občutek ali eleganten prostor za čudovite slovesnosti.

Začnite oblikovati svojo popolno pergolo. Z rešitvami, ki vam jih ponujajo v podjetju Genial, vam bo zunanji prostor služil kakovostno in dolgotrajno. Obiščete jih lahko v razstavnem salonu senčil v Krškem, kjer boste skupaj našli točno tisto rešitev, ki je ne boste želeli zamenjati za nobeno drugo več. Zakaj torej čakati? Razmislite o dodajanju pergole svoji poslovni posesti še danes!

Naročnik oglasne vsebine je Genial