90 dni sam v arktični divjini: Žiga Ogorelec zmagal v enem najzahtevnejših šovov

Devetdeset dni preživeti v ekstremnih arktičnih razmerah v Kanadi z zgolj desetimi predmeti? To je uspelo znanemu kočevskemu biologu dr. Žigi Ogorelcu. Postal je namreč zmagovalec 13. sezone enega najbolj zahtevnih in mednarodno odmevnih resničnostnih šovov preživetja v naravi Alone.

Dr. Žiga Ogorevc FOTO: NIB/spletna Stran

Predvajajo ga na televizijski postai History. Kot navaja History Channel je postal prvi svetovni prvak v tej disciplini, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za biologijo, ob tem pa so čestitali svojemu sodelavcu. Osvojil je nagrado v višini 500 tisoč dolarjev.

Kot poroča Televizija Kočevje na svoji spletni strani, je od izbrane družbe desetih vrhunskih tekmovalcev z vsega sveta, ki so dobili priložnost za nastop v tem ekstremnem preizkusu meja človeške vzdržljivosti, v velikem finalu ostali trije, med njimi tudi 35-letni Kočevec.

Najbolj izkušeni tekmovalci

Trinajsta sezona te priljubljene oddaje je nosila naziv Alone: World Championship, saj so se v njej prvič pomerili najbolj izkušeni tekmovalci iz različnih delov sveta. Največja konkurenta slovenskega tekmovalca sta bila Kanadčan Aaron Barnard, ki je osvojil drugo, ter Avstralec Nero Buys, ki si je priboril tretje mesto.

Alone velja za enega najzahtevnejših preživetvenih resničnostnih šovov na Zemlji, saj so tekmovalci v divjini povsem prepuščeni sami sebi. Ker jih ne spremlja snemalna ekipa, morajo poleg skrbi za hrano, vodo, zavetje, ogenj ... svojo avanturo morajo tudi sami dokumentirati. Zmagovalec postane tisti, ki v divjini zdrži najdlje.

Tokratna sezona je tekmovalcem postregla z zahtevnimi arktičnimi razmerami, zimo, mrazom, pomanjkanjem hrane in dolgotrajno izolacijo.

Med sodelujočimi so bili predstavniki ZDA, Kanade, Avstralije, Nove Zelandije, Portugalske, Walesa in Slovenije. Vsak od tekmovalcev je v predstavitvenem videu pred začetkom izjemne avanture predstavil deset predmetov, kolikor jih je lahko izbral za pot in za katere je sami ocenil, da mu bodo prišli najbolj prav pri iskanju hrane in vode, grajenju zavetja ter spopadanju z ekstremnimi vremenskimi razmerami.

Žigo, ki je odraščal ob kočevskih gozdovih, narava in preživetje v njej spremljata že od malih nog. FOTO: Borut Tavčar

Z naravo povezan že do malih nog

Žigo Ogorelca, ki je odraščal ob kočevskih gozdovih, narava in preživetje v njej spremljata že od malih nog. Z mlajšim bratom Miho se že od najstniških let lotevata različnih preživetvenih preizkušenj, leta 2014 pa sta skupaj ustanovila tudi lastno šolo preživetja v naravi.

Za seboj ima že številne zahtevne podvige, njegova najdaljša samostojna preizkušnja je trajala 15 dni, ko je brez hrane prehodil kar 270 kilometrov. Skupno je v naravi do danes preživel že več kot 170 dni, pri čemer je bil pri iskanju hrane odvisen od nabiralništva, ribolova in lova s pastmi. Tudi svojo poklicno pot je posvetil raziskovanju in preučevanju narave, piše Televizija Kočevje.

Prav kočevski gozdovi so bili njegovo prvo učno okolje; tam je razvijal znanja, ki jih danes uspešno prenaša na druge.

Tokratna sezona oddaje Alone je bila posneta v Richardsonovem gorovju na severozahodu Kanade, približno 200 kilometrov severno od arktičnega kroga.

Poti slovenskega tekmovalca gledalci v Sloveniji sicer zaradi televizijskih pravic nismo mogli spremljati. Njegova končna uvrstitev je postala znana sinoči, po zaključku finalne13. epizode z naslovom Worlds Apart.