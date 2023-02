Veliko parkirišče pri vhodu v Kranjsko Goro je na sončen počitniški dan med tednom komajda še premoglo kako prosto mesto, a za počitnice pretirane gneče na smučišču ni bilo. Vrste za vlečnice in sedežnice so bile tudi druge dni precej krajše kot lani. Del odgovora, kam so se porazgubile množice s parkirišča, se je najbrž skrival v pogovoru znancev na kavarniški terasi: »A vi pa nič več ne smučate?« »Dve uri smo smučali, zdaj pa še malo uživamo na soncu.«

Tudi iz pripovedi mladega očeta na terasi nekaj kilometrov stran, v Podkorenu, je bilo mogoče sklepati, čemu vse – poleg smučanja ali namesto tega – se prepuščajo počitnikarji v Kranjski Gori in okoliških vaseh. Družinskima prijateljema je razlagal, da so že ob devetih zjutraj, četudi je v Planici kazalo minus 12 stopinj Celzija, krenili proti Tamarju, v tamkajšnji koči nekaj spili in pojedli ter posedeli kakšne pol ure, ko so se vračali, pa naleteli na gnečo pohodnikov, tudi s sankami.

»Bilo je tako, kot če greš na deževen dan v City park,« je navrgel primerjavo. Gospa, ki je postregla s kavo in jabolčnim zavitkom, se je strinjala, da je obisk podkorenskih smučišč pod pričakovanji. »So torej vsi šli smučat v Italijo?« »Očitno imamo še vedno dovolj denarja,« je dejala v smehu, preden se je vrnila v kočo.

Zelo zasedena, včasih do zadnjega stola, je ob sončnih zimskih dneh tudi objezerska gostinska terasa v Jasni. Vse rekorde so po besedah zaposlenih podrli prvega in drugega januarja, ko so gostje pred vhodom v vrsti čakali na prosto mizo. Anže Kukenberger, ki je tam v strežbi začel delati šele nekaj dni za tem, o največji gneči ni vedel povedati dosti, je pa strnil, da imajo konec tedna in zlasti tedaj, ko posije sonce in se nekoliko ogreje, veliko dela.

»Pridejo tako Slovenci kot gostje iz nekdanje Jugoslavije, pa tudi tujci od drugod, najpogosteje pa naročajo koktajle, kuhano vino in vroče napitke z džinom, prav tako vročo čokolado in kavo, pogosto šmorn,« je povedal in dodal, da so vsi, ki posedijo na terasi, v glavnem prijazni in veseli.

Kljub vsemu je bilo nekaj smučarjev na smučišču vendarle najti. Karolina in Karol Vodopivec iz Nove Gorice, ki sta v Kranjski Gori počitnikovala z mamo, sta si tisti dan okoli 11. ure že odpela smuči in si ob čaju privoščila odmor na terasi restavracije ob vznožju štirisedežnice Dolenčev rut.

Prišli so za več dni, bivali so v hotelu Ramada, sem pa prihajajo smučat že več let zapored. Najraje smučata na vlečnicah in na sedežnici Kekec. »Izbira je kar pestra, mogoče se je sankati, drsati, zvečer gremo ponavadi na sprehod. Sicer pa opažamo, da so se cene kar povišale,« je povedala mladenka.

Na drugi strani ograje gostišča se je tisti čas ustavila tričlanska družina iz Nottinghama v Veliki Britaniji. »Prijatelj ima apartma v Gozdu - Martuljku, tako da smo bili že večkrat tu,« je povedal Stuart Hoult, možak zrelih let, ko si je snemal smučarske rokavice. Kakšna pa je smuka in kaj še počnejo poleg smučanja? »Smuka je odlična, vse je prekrasno, tudi vreme. Sicer pa v glavnem smučamo in jemo,« je odgovoril v smehu.

Letošnja zima je bila radodarna z naravnim snegom, mraz tudi še vztraja, zato so proge dobro pripravljene. FOTO: Jože Suhadolnik

Čaj, vroča čokolada, kuhano vino

Ni bilo še poldne, tako da sta fant in dekle, ki sta stala za zunanjim točilnim pultom lokala na kranjskogorski plaži, goste šele čakala. Mlad oče s hčerko na ramenih se je o naročilu še odločal. »Zala, boš čaj ali vročo čokolado?« jo je vprašal, sam si je naročil kavo.

»Največkrat naročijo čaj, vročo čokolado, kuhano vino, pivo in smrekovec, od hrane pa hotdog in hamburger. Največjo gnečo imamo med 12. in 14. uro,« je povzel najpogostejše preference gostov in dogajanje Benjamin Neković, ki streže šele prvo sezono, lani je delal pri drsališču.

Ocenil je, da je obisk bolj ko ne pod pričakovanji, sploh v tem tednu, ko imajo počitnice Ljubljančani, in pritrdil, da je vse dražje kot lani, za marsikoga najbrž predrago, kar narekuje tudi količino njihovega dela. Kava z mlekom v večini lokalov stane več kot dva evra, vroča čokolada pet, za porcijo brezmesne enolončnice v koči pod sedežnico Vitranc 1, denimo, pa je treba odšteti 10 evrov.

Učne ure smučanja so polno zasedene, tako individualne kot smučarski tečaji. FOTO: Jože Suhadolnik

Toda v smučarski šoli Intersport Bernik, kjer je cena individualne ure 42 evrov, tečaji so glede na urno postavko nekoliko cenejši, skorajda nimajo prostega učitelja. »Vsak dan je vse zasedeno, čeprav imamo na smučišču okoli 30 učiteljev, ki delajo po sedem ur na dan. Zdaj prevladujejo Slovenci, prej, ko so imeli šolske počitnice v Srbiji in na Hrvaškem, pa smo učili tudi Hrvate in Srbe, imeli smo nekaj Turkov in Italijanov,« je povedala Hana Habjan izza okenca njihove pisarne ob vznožju sedežnice Kekec.

Tisti čas na glavni ulici skozi vas, mimo cerkve, ni bilo pretirane gneče, kot se utegne narediti ob večerih, ko pred hišicami tako imenovane alpske vasice zakurijo ogenj, v hišicah pa ponujajo različna okrepčila. Nekaj gostov pred prvim lokalom je srkalo kavo in druge tople napitke, plinski gorilnik, ki zadnja leta vabi k veliki črni ponvi s carskim pražencem nekaj korakov stran, je bil ugasnjen. Z delom so nameravali začeti, a so imeli tisti dan nekaj težav z blagajno.

»V najboljših dneh naredimo od 50 do 100 litrov mase, prodamo kakšnih sto porcij ali več, otroci šmorn najraje jedo z nutelo, odrasli pa s slivovim džemom ali jabolčno čežano. Vendar prodamo še vedno največ točenega sladoleda, ki si ga z dodatki dopolni vsak po svoje, in tako je tudi pozimi,« je povedal sogovornik za blagajno ter dodal, da so imeli v ponudbi še kuhano vino, a ni šlo ravno dobro v prodajo. »Tu dopustujejo večinoma družine, ki aktivno preživljajo čas, zdi se mi, da je vse zelo umirjeno, še zlasti po pandemiji,« je še pristavil.

Alpska vasica na glavni poti skozi vas, mimo cerkve, oživi zlasti proti večeru. FOTO: Saša Bojc

Sezona, podobna predkoronski

Po uradnih podatkih Turizma Kranjska Gora so bile nastanitvene zmogljivosti v iztekajočem se počitniškem tednu zasedene okoli 85-odstotno. Prevladovali so slovenski gostje, nato Hrvati, Nemci in Italijani. »Lani v tem času je bilo še veliko unovčitev turističnih bonov, zato se je precej ljudi odločilo za obisk Kranjske Gore, letos te možnosti ni in tako je obisk manjši. Kljub temu pa je sezona primerljiva z letom 2019.

Bolj zasedeni so hoteli kot zasebne nastanitve, v primerjavi z drugimi sezonami pa ni posebnosti,« je povzela Katja Hartman in dodala, da je še vedno veliko zanimanja za smučanje, tek na smučeh in druge zimske aktivnosti.

So pa bile med božično-novoletnimi prazniki prenočitvene zmogljivosti zasedene skoraj 100-odstotno. V podjetju Hit Alpinea, ki upravlja tri hotele in apartmajsko hišo, so poudarili, da je letošnja zimska sezona nekoliko posebna zaradi velikega števila športnih dogodkov in prireditev, kar vpliva na strukturo njihovih gostov, med njimi so športniki in ekipe ter navijaške skupine, je povedala Urška Hladnik iz trženja.

Med njihovima hoteloma Kompas in Ramada Resort, ki ga starejši še vedno poznajo predvsem kot Larix, je za največji športni dogodek v zgodovini Slovenije že skoraj postavljen prireditveni prostor, imenovan Trg zmagovalcev, kjer bodo podeljevali medalje najboljšim. Ostal bo vse do konca tekmovanja za pokal Vitranc.

Marsikdo je alpske smuči zamenjal za tekaške ali pa celo za zimske pohodniške čevlje. FOTO: Jože Suhadolnik

Po besedah Mirjane Benedik, lastnice Apartmajev Rožle v središču Kranjske Gore, zadnja leta zaradi nordijskega centra v Planici in skakalnic, na katerih je mogoče trenirati tudi, kadar ni snega, v goste pogosteje prihajajo športniki. Sploh letos je bilo veliko povpraševanje zaradi priprav na svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki se bo začelo čez deset dni.

»Japonski skakalci so naši stalni gostje že več kot dvajset let, njihovo moško skakalno reprezentanco bomo gostili tudi za prvenstvo. Zelo jim ustreza, da si lahko sami kuhajo, tako niso omejeni na evropsko hrano. Sicer pa prejemamo rezervacije tudi iz držav, ki svojih tekmovalcev na prvenstvu ne bodo imele, med drugim iz Portugalske, prav tako iz Hrvaške in Velike Britanije.

V tem terminu bo gotovo prijetno smučati, saj na smučišču ne bo gneče,« je prepričana. Dodala je, da ne držijo informacije, da so za čas prvenstva zapolnjene že vse nastanitve v Kranjski Gori oziroma celo do Bleda, še je najti proste. Za skoraj končani ljubljanski termin počitnic je ocenila, da je bilo gostov morda celo več kot lani, je bila pa zasedenost slabša teden prej, ko je imela počitnice vzhodna polovica države.

Med hoteloma Kompas in Ramada Resort že nastaja prireditveni prostor, Trg zmagovalcev, za največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. FOTO: Saša Bojc