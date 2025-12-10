Kje praznovati advent na hrvaški obali

Hrvaška obala se decembra znova uvršča med bolj obiskane evropske zimske destinacije. Adventni programi v Opatiji, Reki, Zadru, Šibeniku in Splitu za leto 2025 napovedujejo kombinacijo svetlobnih postavitev, kulturnih dogodkov in kulinaričnih vsebin, ki dopolnjujejo lokalne značilnosti posameznih mest.

Reka

V času adventa je Reka eno največjih božičnih središč v Kvarnerju. Osrednje prizorišče ostaja Korzo, kjer so prodajalci pripravili raznolike lokalne jedi, med drugim tudi bakalar in polento, kuhano vino ter žganje z mediteranskimi aromami. Na Trsatski trdnjavi so postavili praznično vas s svetlobnimi instalacijami, božičnimi figurami in razglednimi točkami nad mestom. Na obali v Portu Baroš so organizirali koncerte in družinski program. Advent na Reki združuje tradicionalne kvarnerske okuse, kulturni program in lokacije, ki obiskovalcem omogočajo razgiban vpogled v praznično dogajanje mesta.

Opatija

Advent v Opatiji bo potekal do 6. januarja 2026 oz. do krščanskega praznika svetih treh kraljev. Središče prazničnega dogajanja bo v Parku Angiolina, kjer se prepletajo svetlobni predori in drevoredi.

Dogajalo se bo tudi v Parku sv. Jakova, na obalni promenadi Lungomare in pri paviljonu Juraj Šporer, kjer so postavili zimski vrt. Svetlobne postavitve, tematske razstave in kulturne prireditve dopolnjujejo zgodovinski utrip mesta. Advent v Opatiji je znan po morskih jedeh, kot so ribji tapasi, na stojnicah pa ponujajo tudi domač marcipan, praline in peneča vina.

Zadar

V Zadru je advent odprl svoja vrata 24. novembra, trajal pa bo do 2. januarja. Največ dogajanja bo v starem mestnem jedru in na Trgu Petra Zoranića, letos pa so božični sejem razširili tudi do palače Cedulin. Na letošnjem prazničnem sejmu bo imela glavno vlogo kulinarika, in sicer se bodo prodajalci predstavili s sodobnimi različicami tradicionalnih dalmatinskih jedi, med njimi z ribjo skledo z limono in origanom, fritulo z omako iz suhih fig ter likerjem iz mandarin.

V Zadru bo tudi letos obmorski adventni program, ki združuje svetlobne instalacije, koncerte in sezonski kulinarični festival. FOTO: Julien Duval/Arhiv HTS

Šibenik

Šibenik nadaljuje tradicijo Adventure, ki je edini trajnostni advent na Hrvaškem. Poseben poudarek je na lokalnih sestavinah in okolju prijazni embalaži.

Božični sejem je svoja vrata odprl 5. decembra v parku Roberta Visianija in bo trajal do 3. januarja. Nova svetlobna pot je park povezala z zgodovinskimi ulicami starega mestnega jedra, na Silvestrovo pa bo obiskovalce zabavala skupina Morcheeba.

Split

Tudi Split pripravlja razgiban adventni program, ki bo potekal na več mestnih prizoriščih. Največ se bo dogajalo na obalni promenadi Riva, kjer ponujajo kuhano vino, domač pršut, fritule in mediteranske specialitete. Na Prokurative je postavljeno drsališče, ob njem pa stojnice z uličnimi jedmi. Advent v Splitu je urbana praznična izkušnja za domačine in turiste, kjer praznično dogajanje združuje obmorsko klimo in kulinarično ponudbo.

Split se obiskovalcem ponuja kot kombinacija prazničnega vzdušja, božičnih sejemskih stojnic in lokalne kulinarike. FOTO: Julien Duval/Arhiv HTS

Obmorska mesta na Hrvaškem nadaljujejo trend raznolikih adventnih prireditev, ki vključujejo kulturne dogodke, osvetljene zgodovinske lokacije, gastronomsko ponudbo in programe za različne starostne skupine. Skupni imenovalec ostaja mediteransko vzdušje, v katerem se praznični čas preživlja ob obali in v zgodovinskih mestnih jedrih, kar privablja tako domače kot tuje obiskovalce.