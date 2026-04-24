Afera vršički: Kdo uči naše otroke in kakšno znanje ima?

Na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani smo naslovili nekaj vprašanj v zvezi z nedavnim dogodkom, ko je 14 prvošolcev ene izmed primestnih šol zaradi zastrupitve z vršički strupene tise pristalo v bolnišnici. Učiteljica jih je iz šole peljala v bližnji gozd, otroci pa so poskušali vršičke strupene tise misleč, da gre za smrekove.

Kako je to sploh mogoče in kakšna znanja iz naravoslovja, biologije imajo učitelji razrednega pouka? Kot odgovarja dr. Gregor Torkar, nosilec predmeta Naravoslovje-biološki del na študijskem programu razredni pouk, se študentje v času študija praktično spoznajo s pogostejšimi vrstami iglavcev. Vsebina je namreč del predmeta Naravoslovje - biološki del, ki sodi v prvi letnik študija.

»Študenti se naučijo določati pogostejše drevesne vrste s pomočjo določevalnih ključev. V program je vključeno tudi konkretno spoznavanje in primerjava listov, storžev, plodov ... najpogostejših vrst. Spoznavanje tise je del programa praktičnih vaj. Pri tem želimo poudariti, da učitelje učni načrti ali program študija na Pedagoški fakulteti ne spodbuja, da bi z učenci uživali vršičke ali druge dele rastlin iglavcev. «

Znanja iz botanike, zoologije, ekologije in biologije človeka

Kot še pove Torkar, morajo bodoči učitelji razrednega pouka podrobneje spoznati in poglobiti tiste temelje biologije, ki se obravnavajo pri omenjenih predmetih v osnovni šoli. »To so predvsem znanja iz botanike, zoologije, ekologije in ekosistemov ter biologije človeka. Poučevanje biologije na fakulteti, poleg predavanj in laboratorijskih vaj, obsega terenske vaje, izdelavo herbarija, obisk živalskega in botaničnega vrta. Poleg tega znanje v tretjem letniku nadgradijo s kompetencami za poučevanje bioloških vsebin (didaktične metode in oblike dela), kjer se na različnih primerih bioloških vsebin urijo v poučevanju naravoslovja.«

Profesor, kot pravi, težko komentira nedavni dogodek, ki bi se lahko končal tudi tragično. Dodaja pa, da »učni načrti naravoslovnih predmetov (Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika) na razredni stopnji osnovne šole narekujejo učitelju, da učenci spoznavajo raznolikost živega sveta. V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v 4. razredu (in ne prvem razredu) je med cilji navedeno, da spoznajo pogostejše drevesne in grmovne vrste v bližnji okolici. Didaktična priporočila za naravoslovne predmete spodbujajo učenje in poučevanje z uporabo konkretnih bioloških materialov, eksperimentalno delo in pouk v naravi.«