Afriški Adolf Hitler bo najverjetnejši zmagovalec volitev

Namibija se pripravlja na volitve lokalnih in regionalnih svetov, ki bodo potekale 26. novembra. Dogodek v oddaljeni afriški državi bi minil brez posebnega zanimanja svetovne javnosti, če med kandidati ne bi bilo izstopajočega imena. Namibijci bodo namreč lahko glasovali za Adolfa Hitlerja Uunona.

59-letni namibijski politik, ki je zalsovel predvsem zaradi svojega nenavadnega imena, svetnik levosredinske stranke Swapo, bo najverjetneje ponovno izvoljen. Mednarodno prepoznavnost je požel že leta 2020, ko je v volilnem okraju Ompundja zmagal s 85 odstotki glasov, poroča portal Livemint.

Adolf Hitler Uunona se je v izjavi za nemški Bild distanciral od Adolfa Hitlerja in nacionalsocializma, za britanski BBC pa je pojasnil, da mu je ime dal oče, ki »ni vedel kaj ime Adolf Hitler predstavlja... Ko sem bil mlad je bilo to običajno ime.«

Teže imena se je Adolf Hitler Uunona zavedel šele pozneje v življenju, vendar se mu ime ne zdi bistvenega pomena za razvoj Namibije, poroča Euronews.

Dolge sence pozabljenega nemškega genocida

Njegova politika je sicer v nasprotju z nemškim Adolfom Hitlerjem, saj je Adolf Hitler Uunona znan zlasti kot borec proti apartheidu belske manjšine.

Vendar nemško ime namibijskega politika ni povsem naključno. Namibija je bila od leta 1884 do 1915 del Nemške Jugozahodne Afrike. V tem času brutalne nemške kolonizacije, so Nemci pobili tisoče pripadnikov ljudstev Nama, Herero in San, Nemčija od leta 2021 odplačuje Namibiji dobro milijardo evrov reparacij za genocid, vendar je namibijska vlada letos zavrnila deset milijonov evrov in zahtevala ponovna pogajanja.