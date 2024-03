Airbnb prepovedal varnostne kamere v domovih za oddajanje

Spletna platforma za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb je s 30. aprilom prepovedala varnostne kamere v nastanitvah za najem. Platforma je doslej dovoljevala kamere v skupnih prostorih, kot sta hodnik in dnevna soba, če so bile te jasno vidne in navedene v opisu nastanitve.

Platforma se je za to odločila, ker so se ljudje na družbenih medijih pritoževali, da so v prenočiščih Airbnb našli na videz skrite kamere, nekatere tudi tam, kjer bi morali imeti zasebnost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Airbnb prepoveduje uporabo notranjih varnostnih kamer v domovih po vsem svetu. S tem želimo poenostaviti našo politiko o varnostnih kamerah in drugih napravah ter še naprej dajati prednost zasebnosti naše skupnosti,« so zapisali.

Družba je zaostrila tudi pravila o zunanjih varnostnih kamerah, pri čemer bodo zaradi varnosti doma še vedno dovoljeni zvonci s kamero in monitorji hrupa. Bodo pa gostitelji goste morali obvestiti o vseh zunanjih kamerah, ki med drugim ne smejo snemati zunanjih tušev in savn.