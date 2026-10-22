Airbnb spreminja pravila: tega gostje ne bodo več dolžni početi

Platforma Airbnb je spremenila pravila za gostitelje in omejila opravila, ki jih lahko zahtevajo od gostov pred odhodom iz nastanitve. Gostom, ki plačajo tudi strošek čiščenja, tako ne bo več treba opravljati nalog, kot so pomivanje in pospravljanje posode, slačenje posteljnine ali odnašanje smeti iz nastanitve.

Kot poroča BBC, Airbnb z novimi pravili odgovarja na dolgoletne pritožbe gostov, ki so morali kljub plačilu čiščenja pred odhodom izpolnjevati obsežne sezname opravil.

»Hišna pravila gostom pomagajo razumeti pričakovanja gostiteljev, vendar smo od naše skupnosti slišali, da so lahko nejasna, obremenjujoča in težavna za upravljanje,« so pri Airbnb pojasnili za Euronews.

Ta pravilnik velja za vse rezervacije, opravljene 20. novembra 2026 ali pozneje.

Gostitelji bodo lahko določili sedem standardnih hišnih pravil. Ta zajemajo čas prihoda in odhoda, dovoljeno število gostov, kajenje, hišne ljubljenčke, ure nočnega miru ter komercialno snemanje in fotografiranje. Poleg tega bodo lahko določili druge razumne zahteve.

Airbnb prepoveduje opravila, ki zahtevajo veliko časa ali truda oziroma jih običajno opravi čistilni servis. Gostitelj bo na primer lahko od gosta zahteval, naj uporabljeno posodo odloži v pomivalno korito, ne bo pa mu smel naložiti, naj jo pomije in pospravi.

Gostje bodo še vedno lahko morali posodo odložiti v pomivalno korito, ne pa je pomiti in pospraviti. Pravila bodo vidnejša že ob rezervaciji. FOTO: Angelica Torres Villa/Shutterstock

Pravila bodo odslej bolj vidna na strani nastanitve, v zavihku s potovanji in v opomnikih o rezervaciji. Platforma bo neustrezne zahteve označila, gostitelj pa jih bo moral odstraniti ali se na odločitev pritožiti.

Strošek čiščenja naj bi pokrival običajno pospravljanje med dvema gostoma. Gostitelji gostom tudi ne bodo smeli zaračunavati dodatnih stroškov, ker niso opravili nalog s seznama za odhod.

Izjeme bodo mogoče v nekaterih okoliščinah. Gostitelj bo lahko na primer omejil čas prhanja, če v kraju veljajo omejitve porabe vode zaradi suše. Pogodbe bodo dovoljene le v omejenih primerih, denimo, kadar jih zahtevajo zakonodaja ali pravila združenja lastnikov stanovanj.

Sprememba prihaja v času vse pogostejših razprav o strogih pravilih v kratkoročnih nastanitvah. BBC pri tem izpostavlja tudi posnetke ameriških gostiteljev iz Georgie, ki so na družbenih omrežjih postali viralni zaradi podrobnega pregledovanja nastanitev po odhodu gostov. Njuna stroga merila so sprožila kritike in spodbudila druge ustvarjalce k parodijam pretiranih zahtev.