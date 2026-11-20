Ko se je začelo snemanje Masterchefa, je bila Ajda Osta že noseča. Na začetku ji je slabost prekrižala načrte, da bi sodnikom predstavila okuse libanonske kuhinje, ki jo ima sicer zelo rada. V drugem trimesečju je dobila nov zagon. »Nosečnost sem jemala kot nekakšno svojo supermoč,« je povedala v pogovoru za Onaplus.

Med snemanjem je o težjih obdobjih svojega življenja govorila malo. Želela je, da jo gledalci spoznajo skozi kuhanje. Zdaj pravi, da »moja mirnost ni nekaj, s čimer sem se rodila«. Veliko discipline ji je dalo plavanje, selitev iz Ljubljane v Škofjo Loko ob vstopu v srednjo šolo pa je prinesla konec treningov in obdobje dvomov o sebi.

V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite, kako je Ajda v Dubaju spoznala moža Petra in kaj bosta najprej ponudila v svojem slaščičarskem ateljeju v Škofji Loki.