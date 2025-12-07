Četrti filmski pobeg: albanski zapornik z rjuhami na svobodo

Iz milanskega zapora Opera je ponoči pobegnil 41-letni zapornik albanskega rodu Toma Taulant, ki naj bi po podatkih italijanskih medijev to storil že četrtič. Tokrat je pobeg izvedel kot v filmu: prežagal je rešetke na oknu in se s pomočjo zavezanih rjuh spustil na dvorišče, nato pa preplezal še obzidje.

Po prvih ugotovitvah naj bi Toma izkoristil menjavo straže, pobeg pa je bil skrbno načrtovan, natančen in hiter. Še vedno ni jasno, kako mu je uspelo preplezati visoko zaporniško obzidje in ali mu je pri tem kdo pomagal, poroča italijanska Ansa.

Generalni sekretar sindikata pravosodnih policistov Uilpa Gennarino De Fazio je ob dogodku opozoril na hude razmere v italijanskih zaporih. V Operi je namreč nastanjenih 1.338 zapornikov, pri čemer je prostora le za 918. Nadzoruje jih 533 paznikov, kar pomeni 153-odstotno prezasedenost in 34 odstotni kadrovski primanjkljaj.

Toma je bil obsojen zaradi tatvin in ropa, kazen pa bi mu potekla šele leta 2048. Njegova zgodovina pobegov je dolga: leta 2013 je pobegnil iz visoko varovanega zapora v Parmi. Istega leta so ga ujeli v Belgiji, a je decembra znova pobegnil iz zapora blizu Liègea. Prvič je sicer pobegnil leta 2009 iz zapora v Terniju, poročajo italijanski mediji.

V Milanu poteka obsežna iskalna akcija. Postavljene so bile cestne zapore, preiskujejo pa tudi podeželska in industrijska območja. Obstaja bojazen, da je Taulant že uspel zapustiti mesto.