Albanska ministrica bo rodila 83 potomcev

Digitalni otroci bodo postali osebni asistenti poslancev Socialistične stranke.
Diella je na portalu e-Albania že pomagala pri več kot 36.000 digitalnih dokumentih in okoli 1.000 storitvah. FOTO: promocijsko gradivo.
Albanija je septembra postala prva država na svetu z virtualno ministrico, ustvarjeno z umetno inteligenco. Njeno ime je Diella, kar v albanščini pomeni sonce, in odgovorna je za vsa javna naročila. Sprva je bila samo digitalna asistentka na vladnem portalu e-Albanija, a poleti je albanski premier Edi Rama razmišljal, da bi država nekega dne lahko imela UI ministra. In Diella je bila tako septembra povišana v virtualno ministrico za javna naročila v kabinetu predsednika vlade.
Rama je obljubil novo dobo, v kateri bodo »javni razpisi 100 % nepodkupljivi in vsak javni sklad 100 % pregleden«, ...
