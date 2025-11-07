Albanska ministrica bo rodila 83 potomcev

Digitalni otroci bodo postali osebni asistenti poslancev Socialistične stranke.

Albanija je septembra postala prva država na svetu z virtualno ministrico, ustvarjeno z umetno inteligenco. Njeno ime je Diella, kar v albanščini pomeni sonce, in odgovorna je za vsa javna naročila. Sprva je bila samo digitalna asistentka na vladnem portalu e-Albanija, a poleti je albanski premier Edi Rama razmišljal, da bi država nekega dne lahko imela UI ministra. In Diella je bila tako septembra povišana v virtualno ministrico za javna naročila v kabinetu predsednika vlade. Rama je obljubil novo dobo, v kateri bodo »javni razpisi 100 % nepodkupljivi in ​​vsak javni sklad 100 % pregleden«, ...