Albanski premier za koncert Kanyeja Westa pripravljen odšteti štiri milijone

Albanski premier Edi Rama želi za koncert ameriškega raperja Kanyeja Westa odšteti okoli štiri milijone evrov, čeprav je več evropskih držav glasbeniku prepovedalo nastopanje zaradi Westovega javnega poveličevanja Adolfa Hitlerja in vsebine z nacistično simboliko.

Premier je po pisanju Reutersa s svojo odločitvijo želel pomiriti razdvojeno prebivalstvo glede prihoda raperja, vendar je s svojo podporo le prilil olje na ogenj. V Albaniji se zaradi morebitnega prihoda glasbenika širijo protesti, javnost pa zahteva odstop premierja, še poroča Reuters.

West, znan tudi po vzdevku Ye in antisemitskih izbruhih, naj bi v bližini Tirane na koncertnem odru, ki ga bodo zgradili prav zanj, nastopil 11. julija.

»Da ne se ne bi osramotili kot država smo v zadnjem trenutku zbrali štiri milijone evrov, saj se bo koncerta udeležilo 25.000 tujih obiskovalcev iz 80 držav, ki so že kupili vstopnice za Kanyeja Westa, nekatere pa tudi skrbi, da bo koncert odpovedan,« je premier Rama dejal na facebooku.

Povedal je še, da bo država s koncertom zaslužila najmanj 100 milijonov evrov, saj se je povečalo tudi povpraševanje po nastanitvah v času dogodka.

Uporabniki facebooka so se ostro odzvali na premierjevo objavo. »Albanija je osramočena, saj izreka dobrodošlico pevcu, ki občuduje Hitlerja,« je zapisal eden izmed uporabnikov. »Sramota, ne z mojim denarjem!« so še zapisali pod objavo. Mnogi so izpostavili, da bi morali denar nameniti za zdravstvo in ne za koncert.

Proteste, ki v Tirani potekajo že en mesec, so sicer zanetili načrti za luksuzno letovišče, ki ga vodi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, poroča Reuters. Protestniki nasprotujejo gradnji projekta v bližini naravovarstvenih območij, premierja pa obtožujejo korupcije in zahtevajo njegov odstop. Rama obtožbe zanika.