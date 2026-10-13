Alenka Godec: Najlepše stvari so se mi zgodile nepričakovano

Alenka Godec se bliža štirim desetletjem glasbene kariere in oder jo še vedno osrečuje. S priredbo legendarne skladbe Brez besed nadaljuje svojo ljubezensko zgodbo s slovenskimi popevkami, ki bodo zaživele tudi na prihajajočem albumu So najlepše pesmi že napisane III.

»Precej senzibilna sem, in tudi ko me doseže prava glasba oziroma pravo besedilo, se znam kar dobro zjokati,« priznava pevka. Z Janijem Hacetom sta pri ustvarjanju tako usklajena, da njuno sodelovanje, kot pove v smehu, poteka skoraj brez besed.

Čeprav ji glasba veliko pomeni, je njeno najtrdnejše zavetje drugje. V družini, doma in med prijatelji, ki jo sprejemajo takšno, kakršna je. Z leti je postala tudi bolj izbirčna glede ljudi, s katerimi se obdaja. V pogovoru razkriva še, zakaj se izogiba pretiranemu načrtovanju in kaj bi danes svetovala mladi Alenki.

Ob vprašanju, o čem po vseh uspehih še sanja, pa izreče preprosto, zelo osebno željo. Kaj si najbolj želi za prihodnost in zakaj verjame, da jo lahko še vedno najde nekaj lepega povsem nepričakovano, preberite v celotnem intervjuju na Onaplus.si.