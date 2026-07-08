Ali dolgotrajno kolesarjenje povečuje tveganje za raka na modih?

Primeri znanih kolesarjev, ki so zboleli za rakom na modih, sprožajo vprašanje, ali obstaja povezava med dolgotrajnim kolesarjenjem in nastankom te bolezni. Najbolj znan je primer ameriškega kolesarja Lancea Armstronga, ki je najprej premagal raka, nato pa sedemkrat zapored zmagal na Dirki po Franciji (ki so mu jih sicer zaradi uporabe nedovoljenih poživil kasneje odvzeli), Italijan Ivan Basso je z Dirke leta 2015 odstopil, potem ko so mu med tekmovanjem diagnosticirali raka na modih, v zadnjem času pa je pozornost vzbudil tudi primer norveškega profesionalnega kolesarja 30-letnega Torsteina Træena, ki je leta 2022 prav tako prebolel raka na modih, včeraj pa je na Dirki po Franciji oblekel rumeno majico vodilnega. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da posamezni primeri sami po sebi ne dokazujejo, da je kolesarjenje vzrok za razvoj te vrste raka.

»Ni dokazov, da bi dolgotrajno kolesarjenje predstavljalo dejavnik tveganja za razvoj raka na modih,« pojasnjuje tudi urolog Sebastian Jeršinovič. Dodaja sicer, da so v preteklosti nekatere manjše raziskave nakazovale možno povezavo med športi, pri katerih prihaja do dolgotrajnega pritiska na presredek, in rakom na modih, vendar kasnejše kakovostnejše raziskave teh ugotovitev niso potrdile.

Rak mod se najpogosteje pojavlja pri mlajših moških, zlasti med 15. in 40. letom starosti, kar je tudi obdobje, v katerem tekmuje veliko profesionalnih kolesarjev. Zaradi tega so posamezni primeri med vrhunskimi športniki tudi bolj opazni.

Dolgotrajno kolesarjenje lahko sicer povzroča druge zdravstvene težave, predvsem zaradi mehanskega pritiska na presredek. Najpogostejše so začasna otrplost presredka in spolovila, nelagodje ali bolečine, redkeje pa se pojavijo kronične težave. »Te je mogoče v veliki meri preprečiti z ustrezno nastavitvijo kolesa, pravilno izbiro sedeža in prilagoditvijo položaja telesa med vožnjo,« še pojasnjuje Jeršinovič.

Strokovnjaki zato priporočajo, da kolesarji pozornost namenijo predvsem pravilni opremi in tehniki vožnje. Ob morebitnih spremembah, kot so zatrdlina, povečanje moda, občutek teže v mošnji ali dolgotrajna bolečina, pa je pomemben pravočasen pregled pri zdravniku, saj je rak mod ob zgodnjem odkritju zelo dobro ozdravljiv. »Incidenca raka mod v Sloveniji je zadnjih nekaj let približno konstantna. Po podatkih slovenskega registra raka, ki ga vodi Onkološki inštitut Ljubljana in objavah Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji zboli približno 100–130 moških na leto, odvisno od leta. Med dobro dokazanimi dejavniki tveganja so nespuščeno modo (kriptorhizem), predhodni rak moda, družinska obremenjenost in nekatere razvojne motnje mod.« še pojasnjuje urolog Sebastian Jeršinovič.