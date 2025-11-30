Ali glasba pomirja živali?

Na spletu je mogoče najti številne sezname predvajanja glasbe za pse in mačke, pogosto z obljubami, da živalim pomagajo pri sproščanju, piše BBC. Znanstvene raziskave kažejo, da lahko določene vrste glasbe dejansko zmanjšajo stres pri različnih živalskih vrstah.

Študije potrjujejo, da ima klasična glasba počasnega tempa (okoli 50-60 udarcev na minuto) s preprostimi, nežnimi melodijami brez močnih tolkal opazen pomirjevalni učinek na pse. Raziskovalci so ugotovili, da takšna glasba zmanjša znake stresa, kot so nemir, tresenje in pospešeno dihanje. Opazili so tudi nižje ravni kortizola, hormona, povezanega s stresnim odzivom.

Podobno je tovrstna glasba učinkovala tudi pri živalih v živalskih vrtovih, vključno s sloni in gorilami, ki so ob poslušanju umirjene glasbe kazale manj stereotipnega vedenja in agresije. Takšna glasba pa lahko blažilno vpliva tudi na prehranjevalne in spalne navade ter splošno dobrobit živali.

Klasična glasba je pomirjujoče učinkovala tudi na veterinarskih posegih mačk. FOTO: Florion Goga/Reuters

Študije o mačkah so sicer redkejše, a je ena izmed njih pokazala, da je imela klasična glasba med veterinarskimi posegi najizrazitejše učinke. Mačke so imele počasnejši srčni utrip ter znake večje sproščenosti.

Blagodejna ni le klasična glasba

Poleg klasične glasbe sta se kot učinkovita izkazala tudi reggae in mehki rock, še posebej v zavetiščih, kjer so ti žanri pri psih pomagali zmanjšati napetost in agresijo. Po drugi strani pa zvočne knjige večinoma niso imele posebnega pomirjevalnega učinka, saj so živali budno spremljale zvok govora.

Drugačne slušne sposobnosti

Raziskave poudarjajo, da imajo živali drugačne slušne sposobnosti kot ljudje. Psi zaznavajo frekvence do približno 65.000 Hz, mačke pa celo do 79.000 Hz, zato se na zvoke odzivajo drugače kot človek. Previsoke ali prenizke frekvence lahko živali celo vznemirijo, kar pomeni, da mora biti glasba skrbno izbrana.

Čeprav vse živali ne reagirajo enako, večina raziskav kaže, da mirna, počasna instrumentalna glasba lahko pomembno prispeva k zmanjševanju stresa. FOTO: Beawiharta Beawiharta/Reuters

Ker je nabor klasične in instrumentalne glasbe zelo širok, lahko različne skladbe na živali vplivajo zelo različno. Nekateri strokovnjaki zato ustvarajo glasbo, ki je posebej prilagojena živalskemu sluhu, izloča moteče frekvence, prilagaja tempo ter harmonije.

Čeprav vse živali ne reagirajo enako, večina raziskav kaže, da mirna, počasna instrumentalna glasba lahko pomembno prispeva k zmanjševanju stresa, predvsem v situacijah, kot so veterinarski pregledi, vožnje z avtom ali bivanje v zavetiščih. Iskanje najustreznejše glasbene izbire pogosto zahteva nekaj poskusov, vendar lahko primerna glasba bistveno izboljša počutje živali.