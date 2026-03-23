    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    LG je v Budimpešti predstavil novo generacijo vgradnih aparatov in z njo svojo vizijo kuhinje prihodnosti. FOTO: LG
    LG je v Budimpešti predstavil novo generacijo vgradnih aparatov in z njo svojo vizijo kuhinje prihodnosti. FOTO: LG
    Naročnik oglasne vsebine je LG
    23. 3. 2026 | 08:29
    10:15
    A+A-

    Kuhinja ostaja eden najbolj dejavnih prostorov doma, kar potrjujejo tudi podatki Statističnega urada RS. Po raziskavi porabe časa iz let 2000/1 so prebivalci Slovenije, stari med 20 in 74 let, za gospodinjska opravila v povprečju namenili 3 ure in 50 minut na dan. Razlika med spoloma je izrazita: ženske 4 ure in 57 minut, moški 2 uri in 39 minut.

    Ti podatki razkrivajo dvoje. Prvič, kuhanje in druga gospodinjska opravila še vedno zasedajo velik del vsakdana. Drugič, način, kako se teh opravil lotevamo, se spreminja. Čas ostaja omejen, pričakovanja pa so višja: želimo si boljše rezultate, več raznolikosti in manj zapletov.

    Prav na ta razkorak med časom in pričakovanji odgovarja nova generacija LG vgradnih kuhinjskih aparatov, ki so jih predstavili na regionalnem dogodku v Budimpešti. Zasnova teh rešitev izhaja iz vsakdanjih situacij: kako skrajšati pripravo, kako poenostaviti čiščenje in kako ohraniti nadzor nad celotnim procesom kuhanja.

    Kuhinja se spreminja skupaj z navadami gospodinjstev

    Mlajše generacije kuhanje povezujejo z ustvarjalnostjo in deljenjem trenutkov. FOTO: LG
    Mlajše generacije kuhanje povezujejo z ustvarjalnostjo in deljenjem trenutkov. FOTO: LG

    Način kuhanja je vedno odražal čas, v katerem so ljudje živeli, njihove navade, tehnologijo in družbene vloge. Starejše generacije so kuhanje razumele kot odgovornost, povezano z rutino, skrbjo za družino in občutkom dolžnosti. Kuhinja je bila prostor kontinuitete: recepti so bili ročno zapisani, vsako sezono so se lotevali vkuhavanja in vlaganja hrane, znanje pa je prehajalo iz generacije v generacijo.

    Generacija X je kuhanje začela dojemati bolj pragmatično. Dvojni dohodki in manj časa so pomenili več načrtovanja. Kuhinja je postala prostor organizacije, kjer so aparati predvsem orodje za učinkovitost.

    Milenijci so naredili pomemben premik. Kuhanje je postalo izkušnja. Poleg same priprave hrane so v ospredju raziskovanje novih okusov, estetika, postavitev krožnika in celotno vzdušje v kuhinji.

    Pri generaciji Z pa kuhanje dobiva še eno dimenzijo. Hrana je postala način komunikacije. Pomembni so vizualni vtis, deljenje na družbenih omrežjih in preizkušanje globalnih okusov. Kuhinja se po novem povezuje z identiteto posameznika.

    Vračanje k tradiciji, vendar na nov način

    Tradicionalni pristopi se danes prepletajo z novimi tehnologijami. FOTO: LG
    Tradicionalni pristopi se danes prepletajo z novimi tehnologijami. FOTO: LG

    Zanimiv obrat, ki ga kažejo podatki, je ponovni interes mlajših generacij za tradicijo. Čeprav imajo dostop do globalnih receptov in digitalnih vsebin, iščejo tudi stik z osnovami: kakovostne sestavine, sezonskost, domače jedi. To potrjuje tudi poudarek iz predstavitve v Budimpešti: v kuhinji se združujeta preteklost in sodobnost. Tradicionalni pristopi, kot so spoštovanje sestavin in preprosti postopki, dobivajo novo obliko. Tehnologija ima pri tem podporno vlogo. Ne nadomešča znanja, ampak ga dopolnjuje. Uporabniku pomaga doseči bolj predvidljiv rezultat, ne da bi moral ob tem porabiti več časa ali energije.

    Szilárd Tóth poudarja, da tehnologija v kuhinji deluje najbolje, ko poenostavi proces kuhanja. FOTO: LG
    Szilárd Tóth poudarja, da tehnologija v kuhinji deluje najbolje, ko poenostavi proces kuhanja. FOTO: LG

    Na predstavitvi je sodeloval tudi Szilárd Tóth, chef restavracije SALT z Michelinovo zvezdico, in poudaril pomen ravnovesja med znanjem in tehnologijo. »V profesionalni kuhinji delamo hitro, doma pa bolj cenimo občutek nadzora in miru: da poznaš svoj načrt, svoje pripomočke in uporabljaš funkcije, ki dejansko olajšajo proces,« je dejal. Ta pristop se odraža tudi v zasnovi naprav LG, ki podpirajo potek kuhanja. Tako celotno kuhanje in priprava hrane postaneta bolj predvidljiva, mi pa imamo več časa za druge aktivnosti.

    Pametna kuhinja, ki deluje z uporabnikom

    Kot so poudarili v Budimpešti, je vrednost tehnologije v tem, koliko nam dejansko olajša vsakdan. Podatki Eurostata kažejo, da je v Evropski uniji leta 2024 približno 13 % ljudi uporabljalo pametne gospodinjske naprave, 14 % pa sisteme za upravljanje energije v domu.

    Uporabniki pametnih naprav pričakujejo predvsem štiri stvari: manj napora, boljši časovni nadzor, manj stresa in več nadzora nad procesom, kar lahko dosežejo s povezanimi napravami in aplikacijami, kot je LG ThinQ, ki omogoča spremljanje kuhanja na daljavo. Uporabnik lahko preveri stanje jedi, prejme obvestilo ali prilagodi nastavitve brez neposrednega posega.

    Tehnike iz profesionalnih kuhinj v domačem okolju

    Kuhinja ostaja prostor druženja. FOTO: LG
    Kuhinja ostaja prostor druženja. FOTO: LG

    Eden bolj opaznih trendov je prenos profesionalnih kuharskih tehnik v domače kuhinje. Metode, kot so kuhanje pri nizki temperaturi, natančen nadzor toplote in priprava s paro, postajajo dostopne širšemu krogu uporabnikov. Funkcija Air Sous-Vide v pečici InstaView™ omogoča dolgotrajno pripravo hrane pri stabilni temperaturi. Tak pristop so nekoč uporabljali le v restavracijah, danes pa ga lahko vsi vključimo v vsakodnevno pripravo jedi. Proces lahko poteka več ur, uporabnik pa se medtem posveti drugim opravilom.

    Programi, kot so air fry, kuhanje na paro ali posebni načini za pico, omogočajo pripravo različnih jedi brez dodatnih naprav, zato imamo na pultu manj opreme, celoten prostor pa je bolj urejen.

    Hitrost in natančnost pri kuhanju

    FOTO: LG
    FOTO: LG
    Indukcijska kuhalna plošča z območjem FlexZone omogoča prilagoditev velikosti kuhalne površine glede na posodo. Funkcija Boost pospeši segrevanje, kar pride prav zlasti takrat, ko je treba obrok pripraviti hitro.

    K bolj tekočemu delu prispeva tudi upravljanje z drsnimi kontrolami, saj je moč mogoče nastaviti neposredno in brez zaporednega preklapljanja med stopnjami. Ob tem steklokeramična površina Schott združuje trpežnost in preprosto vzdrževanje, zato aparat ni uporaben le med kuhanjem, ampak tudi po njem, ko je pomembno, da je čiščenje čim manj zamudno.

    Celoto smiselno dopolnjuje še vgradna mikrovalovna pečica, ki ne ostaja pri osnovni funkciji pogrevanja. Poleg tega omogoča tudi pečenje in pripravo različnih jedi, samodejni programi pa uporabniku olajšajo izbiro nastavitev, saj čas in moč prilagodijo glede na vrsto hrane.

    Čiščenje kot neločljiv del kuhanja

    Čiščenje ostaja eno bolj zamudnih opravil v vsakem gospodinjstvu, zato je pomembno, da so rešitve za čiščenje učinkovite in enostavne. LG to področje rešuje z več tehnologijami, ki zmanjšujejo potrebo po ročnem delu. Sistem EasyClean™ omogoča hitro čiščenje s paro, pirolitično čiščenje pa v približno eni uri odstrani tudi trdovratne maščobe.

    Podobno velja za pomivalni stroj QuadWash™ s tehnologijo TrueSteam™, ki s paro odstranjuje ostanke hrane in zmanjšuje madeže na posodi. Sistem Smart Rack+™ omogoča prilagodljivo razporeditev posode, kar je praktično pri različnih vrstah obrokov. Funkcija Auto Open Dry dodatno izboljša sušenje, saj se vrata po koncu programa samodejno odprejo. To pomeni manj ročnega poseganja in hitrejšo pripravljenost posode za ponovno uporabo.

    Usklajenost, ki presega funkcionalnost

    Martin Kékesi: »Sodobni vgradni aparati združujejo funkcionalnost, estetiko in enostavno uporabo.« FOTO: LG
    Martin Kékesi: »Sodobni vgradni aparati združujejo funkcionalnost, estetiko in enostavno uporabo.« FOTO: LG
    Pomemben vidik sodobne kuhinje je tudi videz. LG vgradni aparati imajo enoten dizajn, kar poskrbi za občutek urejenosti celotne kuhinje.

    Martin Kékesi, produktni specialist pri LG, je ob tem poudaril: »Vgradni aparati približujejo kuhinjo človeku, saj združujejo funkcionalnost, estetiko in enostavno uporabo. Pomembno je, da prostor deluje usklajeno in učinkovito.«

    Trajnost kot pomemben dejavnik izbire

    Raziskava Evropske investicijske banke o odnosu potrošnikov do podnebnih vprašanj kaže, da 79 % mladih v Evropi podpira označevanje vpliva hrane na okolje, 62 % pa jih je pripravljenih plačati več za okolju prijazne izdelke. Zato potrošniki vedno bolj iščejo naprave, ki porabijo manj energije, omogočajo natančnejše doziranje in zmanjšujejo količino odpadkov. Tehnologija namreč lahko pomaga tudi pri bolj premišljenem načrtovanju obrokov, kar zmanjšuje zavrženo hrano.

    Kuhinja znova združuje tradicijo, druženje in vsakdan

    Kljub vsem spremembam ostaja ena značilnost kuhinje nespremenjena: povezuje ljudi. Podatki in trendi kažejo, da se mlajše generacije vračajo k ideji skupnega kuhanja, ki ga vidijo kot dejavnost, ki omogoča druženje, izmenjavo idej in ustvarjanje skupnih izkušenj. Kot vse kaže, kuhinja prihodnosti ne bo bistveno bolj kompleksna, kot je zdaj. Verjetno bo veliko bolj prilagojena posamezniku, aparati nam bodo pomagali pri napornejših in ponavljajočih se nalogah, tako da bomo imeli več časa za ustvarjalnost.

    Prodaja novih vgradnih kuhinjskih aparatov LG v Sloveniji je načrtovana v drugem četrtletju leta 2026.

    Raziščite novo generacijo LG vgradnih aparatov in preverite, kako lahko pametna kuhinja olajša vsakodnevno kuhanje.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

