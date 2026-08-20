Ali lahko z vodo iz bazena zalivamo vrt? Odgovor ni tako preprost

Ob suši in omejitvah uporabe pitne vode se mnogi sprašujejo, ali lahko za zalivanje vrta uporabijo vodo iz domačega bazena. Pri tem je pomembno, ali gre za klorirano ali slano vodo, koliko kemikalij je v njej ter katere rastline želimo zalivati. Klor se sčasoma razgrajuje, zato je lahko ustrezno pripravljena bazenska voda v nekaterih primerih uporabna, medtem ko je pri slani vodi potrebna precej večja previdnost.

Kako dolgo mora bazenska voda stati pred uporabo, kako preveriti vsebnost klora, za katere rastline je lahko primerna in zakaj je slana voda za vrt bistveno bolj problematična, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.