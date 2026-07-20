Ali lahko zaradi klime zbolimo? Zdravnica pojasnjuje zmote

Pekoče grlo, suh kašelj in zamašen nos po več urah v klimatiziranem prostoru pogosto pripišemo prehladu. Toda klimatska naprava sama po sebi ne povzroča virusne okužbe, pojasnjuje zdravnica Ema Cindro Kostelec. Hladen in suh zrak lahko izsuši ter razdraži sluznico, počutje pa lahko poslabšajo tudi umazani filtri, pretirano hlajenje in neposredno pihanje zraka v telo. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko večino neprijetnosti omilimo.

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, kako pravilno uporabljati klimatsko napravo, kakšna temperatura je primerna, zakaj je pomembno redno čiščenje filtrov in kaj pomaga pri izsušeni sluznici.

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