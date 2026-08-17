Ali moramo po novem čistiti tudi pasji urin? V eni slovenski občini to že velja

Vrečke za pasje iztrebke so za večino lastnikov psov že samoumeven del sprehoda, manj znano pa je, da je ponekod treba s seboj nositi tudi vodo. V eni od slovenskih občin namreč že od leta 2024 velja pravilo, po katerem mora skrbnik psa z javnih površin odstraniti iztrebke ter z vodo izplakniti tudi pasji urin. Ob pozivu pristojnega organa mora pokazati tako vrečko kot vodo, za kršitev pa je predvidena globa 250 evrov.

Kje v Sloveniji to pravilo že velja, zakaj so ga uvedli, kaj natančno določa občinski odlok in kako podobne ukrepe urejajo drugod po Evropi, preberite na Deloindom.si.