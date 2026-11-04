Ali pametni televizor posluša tudi, ko je ugasnjen?

Raziskovalci tehnoloških medijev Gamers Nexus in Level1Techs so pri preizkušanju pametnih televizorjev LG našli lokalno shranjene zvočne podatke. Po njihovih ugotovitvah so nastajali tudi v stanju pripravljenosti in brez internetne povezave. LG očitke zavrača: pravi, da televizorji pogovora ne snemajo neprekinjeno in da zvok, v katerem ne prepoznajo budilne besede, obdelajo lokalno ter ga ne shranijo ali pošljejo na svoje strežnike. theverge.com

Poleg glasovnega upravljanja pametni televizorji uporabljajo tudi tehnologijo ACR, ki prepoznava vsebino s primerjavo zvočnih odtisov. LG navaja, da je ta funkcija izbirna in da lahko na podprtih napravah prepoznava vsebine s televizijskih programov, vhodov HDMI in kanalov LG. Podatki se lahko uporabljajo za analizo gledanosti, za oglaševalske profile pa je po navedbah podjetja potrebno dodatno soglasje. lg.com

Spor med raziskovalci in proizvajalcem tako odpira širše vprašanje: koliko podatkov o gledanju in dogajanju v dnevni sobi zbirajo pametne naprave? Uporabniki lahko v nastavitvah pregledajo soglasja ter izključijo glasovno upravljanje, prepoznavanje vsebin in personalizirano oglaševanje.