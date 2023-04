Lahko svojo rabljeno omaro odpeljete nazaj v trgovino IKEA?

Prispeva lahko vsak, saj že majhna, vsakodnevna dejanja na dolgi rok pripeljejo do velikih sprememb. K ohranitvi planeta lahko pripomoremo sami, še boljše pa je, če za to navdihnemo in k spremembam spodbudimo tudi druge. Prvi korak je razmislek o življenjskem slogu in bolj odgovorni potrošnji. V podjetju IKEA zato spodbujajo ljudi k trajnostnemu vedenju tudi na področju opreme doma.

Podnebne spremembe so eden izmed največjih izzivov današnjega časa. Planet se zaradi toplogrednih plinov segreva, zato so potrebne odločne in hitre spremembe vedenja vsakega posameznika. Dobra novica pa je, da je ljudem mar. Po raziskavi podjetja IKEA si kar devet ljudi od desetih želi ukrepati in pozitivno vplivati na podnebne spremembe, ampak ne vedo, kako. V podjetju želijo zato s preprostimi in dostopnimi rešitvami številnim ljudem pomagati do bolj trajnostnega življenjskega sloga.

Kotiček za krožno uporabo. FOTO: Podjetje IKEA

Krožni pristop pri opremi doma se splača

Ob dnevu Zemlje želi podjetje IKEA ozaveščati ljudi o bolj krožni potrošnji na področju opreme doma in spremeniti dojemanje ljudi o rabljenih izdelkih. Kupcem predstavljajo storitev Druga priložnost, s pomočjo katere lahko vse leto na varen in preprost način v zameno za darilno kartico nazaj prodajo rabljeno pohištvo IKEA, ki ga ne potrebujejo več. Očiščeni in po potrebi tudi popravljeni rabljeni izdelki so nato poleg razstavnih eksponatov in izdelkov z napakami po še bolj dostopni ceni na voljo v Kotičku za krožno uporabo.

Podjetje je v obdobju dneva Zemlje omogočilo dodatno ugodnost za člane kluba IKEA Family. Ti od 17. do 30. aprila 2023 prejmejo do 100 odstotkov višji znesek od ocenjene vrednosti vrnjenega pohištva.

Podjetje IKEA razvija številne možnosti za ustvarjanje izdelkov in storitev, ki so namenjene zmanjševanju odpadkov in podaljševanju življenjskega kroga pohištva. Kupcem brezplačno ponujajo majhne in velike rezervne dele in izdelke, s katerimi lahko pohištvo preprosto popravijo, namesto da bi ga odnesli skozi vrata. Popravilo je boljša izbira od zamenjave pohištva tako za okolje kot za denarnico.

FOTO: Podjetje IKEA

Zakaj izbrati rabljeno pohištvo

Vsako leto na milijone kosov popolnoma uporabnega rabljenega pohištva roma na odpad, čeprav jim včasih manjka le priložnost za drugo ljubezen. Zavrženo je tudi pohištvo, ki bi lahko komu drugemu služilo še dolga leta. Nakup rabljenega kosa prinaša tudi številne prednosti.

1. Dostopnejša cena

Obstajajo številni razlogi za nakup rabljenega pohištva, ampak običajno je dostopnejša cena najbolj privlačen vidik. Večina ljudi se za nakup rabljenih izdelkov odloči, da prihrani denar. Novo pohištvo je lahko številnim težje dostopno, zato lahko kupci z izbiro kakovostnega rabljenega kosa prihranijo.

2. Okolju prijaznejša izbira

Nakup rabljenega pohištva se morda zdi majhen, a je pomenljiv korak k bolj trajnostni potrošnji. Zavrženi kosi pohištva obremenjujejo okolje. S ponovno uporabo izdelkov lahko pohištvu podarimo drugo priložnost. Hkrati zmanjšamo količino nepotrebnih odpadkov in stroške recikliranja ter prispevamo k ohranjanju planeta.

3. Oblikovanje po meri posameznika

Rabljen kos pohištva ponuja neskončne možnosti ustvarjanja. Mogoče ga je pobarvati in prilagoditi po lastnem okusu. Nihče ne bo opazil, da izdelek ni nov, poleg tega pa bo imelo pohištvo večjo osebno vrednost.

4. Več osebnosti

Rabljeno pohištvo ima zgodovino. Je del številnih spominov in zanimivih zgodb, ki jih novi izdelki nimajo. Mogoče je miza z nekom preživela študentska leta ali doživela nešteto družinskih kosil. Rabljeni izdelki so zato edinstveni in imajo osebnost. Biti lastnik takšnega kosa pohištva je nekaj posebnega. Postaneš lahko del njegove zgodbe in ga morda nekoč v prihodnje predaš naprej komu drugemu.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje IKEA Slovenija