Ali razumno ravnate z vodo?

S sodobnim načinom življenja okolico izredno onesnažujemo.

Poraba vode se je v zadnjih desetletjih povečala za več kot šestkrat. Redno zapiranje pip med ščetkanjem zob ali šamponiranjem las lahko dnevno pomeni kar nekaj prihranjenih litrov vode. V Sloveniji težav s pitno vodo k sreči še nimamo in posledično se še ne zavedamo, kako zelo pomembna je čista voda. Da bodo v njej lahko uživali tudi naši vnuki in njihovi otroci, je treba začeti takoj. In korak v pravo smer je najlažje narediti ravno doma.

