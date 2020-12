Alja Horvat: Največja ovira pri uspehu je, da ne vztrajamo

Mlada Mariborčanka se je z ilustracijo začela ukvarjati pred štirimi leti in v tem obdobju je prejela pomembna priznanja za svojo delo. Leta 2019 je dobila nagrado Elle Fashion Award Young Talent, letos pa se je uvrstila na Forbesovo lestvico “30 under 30”. Prav tako se Alja Horvat lahko pohvali z vrsto sodelovanj z domačimi in tujimi blagovnimi znamkami, kot je Urban Outfitters, za katero je ustvarila ekskluzivno kolekcijo ilustracij. Nase pa je opozorila tudi s potiski skodelic ob 50-letnici Barcaffèja. Več preberite TUKAJ