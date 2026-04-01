Alkohol, neločljiv del naših zmag in porazov

Prešerno nazdravljanje najvidnejših predstavnikov oblasti v taborih različnih strank na volilni večer in večkrat ponovljeni posnetki, ki so tudi v dneh po volitvah in tudi času akcije 40 dni brez alkohola krožili po televiziji­ in spletu. »Povsod se nazdravlja in pije, to ni nič pretresljivega. Smo mokra družba in tudi politični vrhovi niso izjema, je pa to problematičen zgled v družbi, v kateri je še vedno toliko alkoholizma in se tako borimo proti zasvojenosti,« je opomnil psiholog in psihoterapevt Andrej Perko.

»Menda se v parlamentu naj ne bi pilo in tudi ob takšnih priložnostih, kot so volitve, bi lahko šlo brez alkohola. Lahko bi denimo nazdravljali z vodo, ki je vir življenja. A kot je dejal pokojni dr. Janez Rugelj: kateri politik je tako nor, da bi se boril proti zasvojenosti oziroma alkoholizmu, saj to je največja slovenska stranka,« je povedal sogovornik, ki je že večkrat poudaril, da tretjina Slovencev posredno ali neposredno trpi zaradi alkohola.