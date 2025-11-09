Preprosta priprava za preprost postopek. Deluje po jasnem načelu – človek vdihne, naprava izmeri, rezultat pove svoje. Nič ne presoja, nič ne razlaga, pokaže le številko.

Že misel na skoraj klinični proces lahko pri kom hitro vzbudi občutke nelagodja. Uporablja se zlasti na cesti, tudi v delovnih okoljih, včasih, ko kdo v pogovoru pripomni, da »zdaj bi pa res napihal«.

Čeprav smo besedo v slovenščino prevzeli kot eno enoto (iz nemščine namreč), jo znamo intuitivno razčleniti na alko- 'nekaj, kar je povezano z alkoholom' in -test 'nekaj, kar ima opravka s preizkušanjem' ter jo lahko tako pogojno interpretiramo kot tvorjenko. A ne čisto pravo. Tipične tvorjenke namreč sestavljajo različne pone (predpone, medpone, pripone), ki jih pritikamo jedrnemu delu tvorjenke in ki s svojim abstraktnim besedotvornim pomenom prispevajo h konkretnemu pomenu novonastale besede.

Beseda alkotest v slovarjih na portalu Fran.

Alko- in -test nista tipični poni, saj je njun pomen mnogo preveč konkreten; v jezikoslovni terminologiji bi ju poimenovali prefiksoid oziroma sufiksoid. Ponazorimo? Vemo, kaj pomeni biatlon in kaj triatlon, nekateri poznajo tudi pentatlon, celo skiatlon imamo. In ker na podlagi strukturne vzporednosti med njimi razpoznavamo prefiksoide bi-, tri-, pent- (in ski-) ter sufiksoid -atlon, zmoremo v slovenščini tvoriti tudi oviratlon.

Zanimive reči, skratka. Več o njih in še čem je mogoče prebrati v enem izmed poglavij novonastajajočega Pravopisa 8.0, ki je trenutno v javni razpravi, v poglavju Slovnični oris za pravopis: Besedotvorni oris. Glede alkotesta pa velja, vsaj dokler se organi pregona v zadostni meri ne založijo z etilometri, imeti v mislih naslednje: konec koncev je prej kot samoovadba življenjskega pomena – pogosto dobesedno – vprašanje, ali smo sami sebi pripravljeni priznati, kdaj smo popili preveč.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Janoš Ježovnik.