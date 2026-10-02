Dvanajst ur visel nad prepadom v masivu Mont Blanca, nato prišla rešitev

Dvajsetletni poljski alpinist je kar dvanajst ur je visel nad prepadom, pripet le na vrv, na skoraj 4000 metrih nadmorske višine na vrhu Dent du Géant v masivu Mont Blanca, piše italijanska novinarska agencija Ansa.

Vso noč je kljuboval dežju in mrazu ter doživel eno najhujših preizkušenj obiskovalcev gora. Nedaleč od njega je bila na skalo pripeta njegova 24-letna soplezalka, a mu ni mogla pomagati.

Rešili so ju po zaslugi izjemno zahtevnega posredovanja gorskih vodnikov iz reševalne službe doline Aoste in pripadnikov reševalne enote italijanske finančne straže iz Entrèvesa. Pozneje so se jim pridružili še francoski gorski reševalci iz enote PGHM v Chamonixu.

Tragediji se je za las izognil

Reševalce je na dogodek opozoril telefonski klic, ki ga je enotni center za obveščanje v Aosti prejel okoli polnoči v noči s srede na četrtek. »Obtičala sva na vrhu Dent du Géant, ne moreva nadaljevati,« je po telefonu pojasnila alpinistka. Vremenske razmere niso dopuščale vzleta helikopterja. Italijanski gorski vodniki so zato počakali na zoro, nato pa se iz Courmayeurja z žičnico Skyway Monte Bianco, ki so jo zagnali posebej zanje, povzpeli v visokogorje. Od tam so začeli plezati proti mladima Poljakoma.

Medtem je okoli 11. ure kratkotrajna razjasnitev neba helikopterju francoske gorske reševalne enote PGHM omogočila vzlet iz Chamonixa in prihod do alpinista, ki je bil v večji nevarnosti. Rešili so ga in odpeljali na preiskave v bolnišnico v Sallanchesu v Zgornji Savoji. Soplezalka je morala počakati še približno dve uri, preden jo je ekipa reševalcev dosegla 40 metrov pod vrhom.

»Zaradi razjasnitve, ki je trajala le nekaj trenutkov, so francoski kolegi lahko vzleteli s helikopterjem in rešili alpinista. Minuto pozneje ga ne bi bilo več mogoče doseči,« so povedali reševalci.

Druga nesreča v gorah, na območju italijanskega Belluna, se ni končala tako srečno, dodaja Ansa. Pohodnik je umrl po padcu s pristopne poti do ferate D’Ambros nad krajem San Nicolò Comelico.