Amazon išče novega Jamesa Bonda: kdo bo nasledil Daniela Craiga?

Novi Bond naj bi zaznamoval začetek povsem nove ere slavne franšize.

Odkar je Amazon MGM Studios februarja lani pridobil ustvarjalni nadzor nad filmsko franšizo o Jamesu Bondu, je vse, kar zadeva prihodnost najslavnejšega filmskega agenta, še bolj zavito v skrivnost. Pred dnevi pa je iz studia prišlo prvo uradno sporočilo: »Iskanje naslednjega Jamesa Bonda je v teku. Čeprav med postopkom izbire igralcev ne nameravamo komentirati podrobnosti, bomo z oboževalci 007 z navdušenjem delili več novic, ko bo čas za to.« Svež, neznan igralec Minilo je pet let od zadnjega filma Ni čas za smrt in približno leto dni, odkar je Bond tudi uradno pod nadzorom Amazona. Po pisanju Varietyja so se avdicije začele pred nekaj tedni, studio pa je za pomoč pri iskanju igralca, ki bi nasledil Daniela Craiga v vlogi agenta 007, angažiral eno najbolj cenjenih hollywoodskih ...