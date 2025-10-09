Amazon Jamesu Bondu izbrisal pištolo

Amazon je pred nekaj dnevi sprožil kontroverzno kampanjo na svoji pretočni platformi Prime Video, v kateri je iz promocijskih plakatov filmov o Jamesu Bondu odstranil vse pištole, vključno z ikonično Walther PPK.

Več fotografij je prikazovalo Seana Conneryja, Piercea Brosnana, Daniela Craiga v nekoliko nenavadnih pozah. Ta poteza je naletela na močan odziv oboževalcev, ki so kritizirali spremembo kot nepotrebno »woke« in neskladne z značajem lika. Po valovih kritik je Amazon pacifistične podobe najbolj znanega vohuna tiho umaknil in jih nadomestil z originalnimi filmskimi posnetki, ki pa prav tako ne prikazujejo Bondovega orožja.

Amazon je pridobil pravice do distribucije filmov o Jamesu Bondu leta 2022 z nakupom MGM Studios, kar mu je omogočilo kontrolo nad franšizo. Prihodnji film naj bi režiral Denis Villeneuve, vendar še ni bilo znano, kdo bo naslednji James Bond.