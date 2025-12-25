Ambrož Kvartič: Kako se prazniki praznijo – in mi z njimi

Božič je bil nekoč sklep dolge obredne priprave, danes pa nas z vso silo doleti že sredi novembra – z lučkami, glasbo in podobami sreče, ki jih je težko prezreti. Vztrajamo pri zasneženih prizorih, ki jih ni več, kopičimo simbole, katerih pomen smo pozabili, in smo prazno evforični, kar nam narekuje predvsem trg. O tem, kako se prazniki spreminjajo, kako jih oblikuje digitalni svet in kaj pri tem izgubljamo, govori etnolog in folklorist Ambrož Kvartič, avtor monografije Od imena do spomina, ki je pregled preteklih in novih navad na Slovenskem.

Gospod Kvartič, ste tudi vi letos nestrpno odštevali do božiča? Na družbenih omrežjih je božično vzdušje že od konca avgusta. Bi v vašem jeziku lahko rekli, da gre za nov običaj?

Mislim, da tega 'odštevanja do božiča' ne moremo enačiti s pričakovanjem božiča. Sploh, ker se to odštevanje začne s tem, da se vse trgovine že sredi novembra odenejo v lučke in praznični dekor ter se ovijejo v božično glasbo, zaradi česar smo se z božičem prisiljeni soočiti kar naenkrat. Raje imam stopnjevanje pričakovanja, kakršnega, recimo, ponazarja postopno prižiganje sveč na adventnem vencu. Če se ozremo v preteklost, je bil božič sploh sklep celotnega niza obredne priprave. Danes nam tako rekoč vse naenkrat pade na glavo po diktatu nekih komercialnih bogov.

In potem nas po raznih kanalih kmalu preplavijo še podobe srečnih ljudi, zvoki kraguljčkov in belega božiča.

A ni pri tem zanimivo, kako zelo še vedno vztrajamo pri snegu – zimski in praznični idili … Koliko let že ni bilo snega za božič? Vztrajamo pri podedovani podobi, ki se bo nekoč, če bo šlo seveda tako naprej, verjetno morala posloviti.

Kot folklorist sodobnega časa ne proučujete več samo nekih starih običajev na vasi, temveč tudi moderno, urbano in tudi digitalno folkloro. Kakšni so vzorci praznovanja v tem novem svetu interneta, družbenih omrežij in umetne inteligence?

Digitalni svet je v povezavi s prazniki najprej kanal, po katerem potujejo in se komunicirajo siceršnje praznične vsebine. Vendar pa ta kanal precej briše skupnostno razsežnost praznikov, saj bi lahko rekel, da digitalni svet zaznamuje vrsta individualiziranih različic praznovanja, ki se spogledujejo in primerjajo med seboj. Drži namreč, da je naše praznovanje na družbenih omrežjih predvsem predstava za druge. Na primer objavimo slikico svoje družine pri smrečici in s tem sporočimo svetu: »Poglejte nas, mi tudi praznujemo!« Pri tem pa je ta podoba pogosto tudi premišljena in prečiščena z vsemi orodji, ki nam jih omogočajo telefoni.

Da ne bo pomote – praznovanje je pri ljudeh vedno imelo tudi plat nastopa pred drugimi člani skupnosti. Na pamet mi pride prvi november, ko se je pred leti na pokopališčih, dokler so bile temperature nizke, odvila prava parada novih krznenih plaščev (smeh). Ljudje smo se vedno primerjali med seboj. Digitalni svet je samo potenciral nekaj, kar je že tako ali tako obstajalo.

V preteklosti je bil božič sploh sklep celotnega niza obredne priprave. Danes je precej drugače. FOTO Shutterstock

Dober primer tega je tudi okraševanje hiš, kajne?

Bo kar res. Kdo ima več lučk! Sicer to pri nas vseeno ni tako močno izraženo kot v Ameriki, kjer sosedje dobesedno tekmujejo med seboj v tem. In svoje lučkarske dosežke, spet, delijo s svetom na družbenih omrežjih kot dokaz drugim, kako znajo praznovati božič.

Vendar nočem biti le ciničen in trditi, da je čisto vse na internetu in družbenih omrežjih neiskren nastop brez vrednosti. Vendarle je digitalni svet danes pomemben del kulture, pomemben način, kako se povezujemo, tudi v kontekstu praznikov. Žal mi je le, da ta del danes praviloma močno prevpije intimno – posameznikovo ali skupnostno –, navznoter zazrto doživljanje praznikov.

Včasih smo se z družino posedli za mizo in skupaj pisali voščila prijateljem in sorodnikom. Potem pa so prišle e-voščilnice in esemesi in ta družinska navada je izpuhtela.

Kakorkoli so nas novi digitalni komunikacijski kanali že spremenili, nas bodo gotovo spreminjali še naprej. In kar je še vedno dokaj nova sestavina v kontekstu praznovanja, je to, da voščil ne pišemo več posameznikom, temveč enega objavimo za vse, potem pa to isto sporočilo razpršimo še po različnih omrežjih. To ne zahteva veliko truda ali celo razmisleka, sploh če voščilo delimo od nekoga drugega ali pa njegovo izdelavo prepustimo umetni inteligenci.

Vendar pa, ironično, na drugi strani vsa ta poplava generičnih digitalnih voščil, namenjenih vsem in nikomur hkrati, močno zvišuje dodano vrednost oziroma prestiž tistim izdelkom, za katere se dejansko potrudimo. In ravno zato dandanes doma izdelana voščilnica ali darilo s premišljenim posvetilom utrdita naš odnos z naslovnikom še toliko močneje.

Ambrož Kvartič je doktor etnologije in kulturne antropologije. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je docent za folkloristiko in primerjalno mitologijo. Je tudi napovedovalec na RTV Slovenija, interpret avdioknjig in sinhronizator animiranih filmov, v literarnih revijah redno objavlja otroško poezijo. FOTO Sonja Ravbar

Ali sploh vemo, kaj praznujemo za božič in zakaj na primer tako silovito prižigamo lučke?

Če pogledamo dolgo nazaj v preteklost, so prebivalci severne zemeljske poloble v času zimskega solsticija sledili ideji, da lahko z nekimi konkretnimi obrednimi dejanji pomagajo soncu, da se okrepi. Primer tega je, recimo, zažiganje božičnega panja, štora, značilno za širši slovanski prostor. Večina ritualnih oblik praznovanja v tem delu leta je bila povezana z ognjem in s svetlobo. Nekoč so bile na primer celo nekatere hiše orientirane tako, da je sonce v zimskih mesecih zjutraj posvetilo skozi lino na peč, da bi mikrokozmos dóma obredno pomagal makrokozmosu vesolja.

Današnje lučke so ostanek vseh teh praks, s katerimi se je preganjalo temo, ki v tem zimskem obdobju dolgo vztraja, seveda pa je potem nove vsebine dodalo tudi krščanstvo. Se pa danes – lučke so le eden od primerov – pospešeno izgublja vsebinski del obredja in ohranja le še njegova forma, ki nič ne sporoča ali doda. Se pravi, vztrajamo pri nekih prazničnih simbolih, o katerih pa morda niti ne vemo več, kaj simbolizirajo.

Kaj pa simbolika ognjemeta? Gre za folkloro ali kolektivno hipnozo?

Bolj gre za hipnozo, za neko hipno kaotično stanje, za sprostitev neke nakopičene kolektivne energije, o čemer pa mislim, da ne temelji na neki pretekli obredni vsebini. Novo leto pride in gre tudi brez tega. Ima pa to tudi veliko škodljivih posledic za okolje, za živali, za denarnice.

Kako pomembno je, da si navsezadnje sami izmišljamo svoje rituale?

Prazniki so vedno bili namenjeni urejanju življenja oziroma, bolje, urejanju vsakdanjika. V življenje prinašajo ravnovesje. Povedano zelo preprosto: če za praznik ne boš počival, boš omagal, ko bo treba delati. Po isti logiki si seveda lahko tudi osmislimo in uredimo svoje lastno življenje s svojimi lastnimi prazniki, v katere vključimo svoje male skupnosti. Navsezadnje to ljudje počnemo kar naprej: z življenjskimi prelomnicami, na primer s poroko, in s praznovanjem raznoraznih obletnic. Mogoče se sliši kot lekcija iz priročnika za samopomoč, a dejstvo je, da nam praznovanja v tem kaotičnem svetu pomagajo preživeti – tako posameznikom kot skupnosti! Vsakdanje življenje, delo in trud za preživetje nujno potrebujejo praznično protiutež.

Mogoče pa bi imeli psihologi malo manj dela, če bi se ljudje bolj poglabljali v praznično vsebino, in ne samo v formo.

Tudi moj nekdanji profesor na fakulteti nam je nekoč rekel: »Etnologijo je treba študirati, ne psihologije!«

Ali bi lahko v prihodnjih desetletjih nastal nov praznik, mogoče celo s pomočjo umetne inteligence, ki bi ljudi lahko podobno povezal, kot jih danes, recimo, božič? Je ta povezanost sploh še možna?

Kot globalno skupnost nas praznovanje božiča sicer ne povezuje tako uspešno, kot to uspeva praznovanju novega leta. Novo leto nas poveže še bolj kot nogomet. Prav v povezovanju pa je tudi srž praznovanj. In če razmišljam o tem, kako vpeljati nov praznik – mogoče tudi v kombinaciji z umetno inteligenco, kaj pa vem –, bi vsekakor najprej potrebovali neki močan povezovalni element, nekaj velikega, predvsem pa zelo konkretnega, na čemer lahko nato postavimo svojo praznično hišico. To potem utrdimo s folkloro oziroma mitologijo, z zgodbami, ki nam praznik pomagajo ideološko utemeljiti, na koncu pa je treba vsemu skupaj pripojiti enostavno prepoznavno in razumljivo simboliko oziroma ikonografijo – zastave, glasbo, oblačilni videz, kulinariko, karkoli takega. In morda nam tako z novim praznikom uspe.