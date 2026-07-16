Ameriške vojake bodo testirali, ali imajo dovolj testosterona

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je napovedal, da bo vojaško osebje, staro 30 let in več, v okviru letnih zdravstvenih pregledov moralo opraviti tudi testiranje za testosteron, poroča britanski BBC. V videoposnetku, objavljenem na omrežju X, z naslovom Oddelek za visoki T, je Hegseth dejal, da odobrava presejalni program, namenjen zagotavljanju, da bi vojaki »imeli ustrezno raven testosterona za optimalno delovanje«.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je napovedal, da bo vojaško osebje, staro 30 let in več, v okviru letnih zdravstvenih pregledov moralo opraviti tudi testiranje za testosteron. FOTO: X/Reuters

Vojakom z nizko ravnijo testosterona bodo ponudili prostovoljno hormonsko terapijo. Testi bodo neobvezni za mlajše od 30 let. Hegseth ni navedel, ali bo pregled veljal tudi za ženske, pri katerih se raven testosterona z leti prav tako znižuje.

»Našim vojakom dolgujemo absolutno najboljšo zdravstveno oskrbo na svetu in ta program izpolnjuje to obveznost,« je Hegseth dejal v sredinem videoposnetku. »Skrb za vaše dolgoročno zdravje pomeni zagotoviti, da ostanete močni, odporni in sposobni – ne le za vašo naslednjo napotitev, ampak do konca življenja, da boste lahko uspevali še dolgo po tem, ko boste slekli uniformo,« je dodal.

Prednosti hormonskega nadomestnega zdravljenja so povečana mišična masa, zmanjšano odlaganje maščobe in zmanjšano tveganje za depresijo. A hormonska terapija ni primerna za vse. FOTO: Shutterstock

Jemanje testosterona za nemedicinske namene, kot je umetno povečanje mišic brez zdravniškega recepta, je v ameriških oboroženih silah strogo prepovedano. Hegseth je v videoposnetku poudaril, da pri novem programu »ne gre za umetno izboljšanje«.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v izjavi dejal, da se bo obvezno presejanje za pomanjkanje testosterona začelo takoj za vse aktivne in rezervne pripadnike vojske, stare 30 let in več. »Protokol bo ministrstvu omogočil, da vzpostavi celovito izhodišče in ponudi ciljno terapijo s testosteronom, s čimer bo zagotovljeno, da bo ohranila zdravo, sposobno in odločno dominantno bojno silo,« je dejal.

Na vprašanje, ali bodo testirani tako moški kot ženske in ali bo mogoče oceniti, ali so vojakinje primerne za estrogensko terapijo, ko bodo vstopile v perimenopavzo, so iz Pentagona odgovorili, da nimajo komentarjev k izjavam Hegsetha in Parnella.

Demokratska senatorka iz Illinoisa Tammy Duckworth, veteranka iraške vojne in članica odbora za oborožene sile, je pozvala obrambnega ministra, naj omogoči testiranje hormonov tako za moške kot za ženske. Kongresnica Chrissy Houlahan, demokratka iz Pensilvanije in veteranka letalskih sil, pa je napoved na omrežju X označila za Hegsethovo »najnovejšo obsesijo s kulturo vojne«.

Dr. Mohit Khera, ki je lani vodil strokovno skupino ameriške zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA) o presejalnih testih in uporabi testosterona v vojski, je za BBC povedal, da bi morali biti vsi moški, starejši od 30 let, pregledani, ker je testosteron najpomembnejši pokazatelj celotnega trenutnega in prihodnjega zdravja osebe. »Številni mladi moški imajo nizko raven testosterona, kar jih postavlja v slabši položaj glede mišične mase in energije, kar je lahko problem, če ste v boju,« je dejal dr. Khera, profesor urologije na teksaški medicinski fakulteti Baylor.

Ameriški urolog dr. Mohit Khera opozarja na prednosti in slabosti nadomestne terapije s testosteronom. FOTO: drmohitkhera.com

»Paziti pa morate, da ne dajete testosterona kar vsakomur, razen če ima določene simptome.« Prednosti hormonskega nadomestnega zdravljenja, je pojasnil za BBC, so povečana mišična masa, zmanjšano odlaganje maščobe in zmanjšano tveganje za depresijo, sčasoma pa lahko pomaga tudi pri mineralni gostoti kosti.

Vendar je opozoril, da hormonska terapija ni primerna za vse. »Če mladi moški jemljejo testosteron, lahko to pri njih povzroči neplodnost,« je poudaril dr. Khera. »Previdni morate biti. Če je nekdo v reproduktivnih letih, se morate prepričati, da razume, da mu to lahko povzroči neplodnost.« Dr. Khera je še dodal, da lahko jemanje testosterona teoretično povzroči tudi povečano tveganje za srčno-žilne bolezni.

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy je pred kratkim predlagal zmanjšanje ovir pri predpisovanju testosterona moškim. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Hegsethova napoved prihaja zatem, ko so minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. in drugi predstavniki ameriške administracije poskušali odstraniti določene ovire za zdravstvene delavce pri predpisovanju testosterona moškim. Minister za zdravje je to predstavil celo kot rešitev za nacionalno »krizo plodnosti«.

FDA je tako prejšnji mesec zahtevala odstranitev besedila o varnosti in učinkovitosti na označevanju izdelkov za nadomestno zdravljenje s testosteronom ter predlagala omilitev dosedanjih omejitev predpisovanja izdelkov s testosteronom.