»Imuno« praški za odpornost – znanost ali le boljši občutek?

V nadaljevanju preberite:

Že prvo hladnejše jesensko obdobje je povečalo dihalna obolenja, več je tudi okuženih s covidom-19. Čeprav gripe za zdaj ni, so zdravstveni delavci pozvali k pravočasni zaščiti s cepljenjem. Mnogi ob akutnih okužbah in povišani telesni temperaturi posežejo po prehranskih dopolnilih v vrečkah, ki naj bi jih uživali­ le od tri do pet dni in običajno z imenom nakazujejo podporo imunskemu sistemu: Aminogran immun, Aminoplus immun, Immundoc Aminoflu, AK-imun, Amino S.O.S., Betacold Amino ...

Kot pritrjujejo v Lekarni Ljubljana, prehranska dopolnila z aminokislinami po prodaji sodijo med večje blagovne skupine, primerljive s prodajo probiotikov in magnezija. Njihova prodaja se poveča v hladnejši polovici leta. Pa so res tako učinkoviti? Kaj lahko sami storimo za odpornost poleg uravnotežene prehrane, dovolj spanja in gibanja ter čim manjše izpostavljenosti stresu? Na vprašanja sta odgovorila asistentka Eva Tavčar s katedre za farmacevtsko biologije ljubljanske fakultete za farmacijo in zdravnik specialist klinične mikrobiologije, redni profesor mikrobiologije in imunologije Aljoz Ihan.