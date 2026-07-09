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    Zanimivosti

    Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan: Združil naju je občutek nerazumljenosti

    Prijateljstvo brez mask, boleče življenjske izkušnje in pogum za iskrenost. Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan v ganljivem pogovoru odpirata najtežje teme.
    Ana Dolinar in Anžej Dežan Foto: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Ana Dolinar in Anžej Dežan Foto: Jože Suhadolnik
    Uredništvo Onaplus
    9. 7. 2026 | 09:05
    9. 7. 2026 | 09:06
    1:48
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    Dvajset let prijateljstva, ki ga niso omajali ne selitev v tujino, ne starševstvo, ne življenjski preobrati. Igralka Ana Dolinar Horvat in ustvarjalec Anžej Dežan v iskrenem pogovoru razkrivata, da ju je že ob prvem srečanju povezalo nekaj zelo redkega – občutek, da jima drug ob drugem ni treba nositi mask.

    »Nisva bila drug za drugega preveč. Ni se nama bilo treba krčiti ali opravičevati,« pravi Ana Dolinar Horvat. Prav odsotnost sodbe je, kot dodaja Anžej Dežan, temelj njunega odnosa in razlog, da je njuno prijateljstvo ostalo enako trdno tudi po dveh desetletjih.

    V intervjuju spregovorita tudi o veliko težjih temah. Ana iskreno razmišlja o tem, zakaj je šele pred kratkim javno spregovorila o spolni zlorabi v otroštvu, Anžej pa o boleči izkušnji odraščanja pod žarometi in medijskem poseganju v njegovo zasebnost. Oba poudarjata, da mora odločitev za razkritje najglobljih ran vedno ostati v rokah posameznika. V ganljivem pogovoru razmišljata tudi o pogumu, reprezentaciji, svobodi in tem, zakaj lahko prav pristno prijateljstvo postane najvarnejši prostor za celjenje najglobljih ran. Celoten intervju preberite na Onaplus.si.

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