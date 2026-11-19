Ana Malenica se že skoraj šest desetletij ukvarja z astrologijo, o kateri pravi, da ji je večkrat »rešila življenje«. Nazadnje prav ob sklenitvi letošnjega literarnega natečaja Onina zgodba, ko se zaradi nenadne slabosti ni mogla udeležiti podelitve nagrade, k sreči pa intuitivno prepoznala znake svojega telesa in pravočasno dobila zdravstveno pomoč. "Ko rečem, da mi je astrologija večkrat »rešila življenje«, ne mislim, da je nadomestila zdravnika ali medicino. Nikoli. Zame je predvsem način, kako sem se naučila bolj pozorno poslušati sebe in svoja življenjska obdobja," pravi.

Z astrologijo se je prvič srečala kot otrok, ko je njena krušna mama, sicer sestra njene biološke matere, poiskala nasvet pri astrologu Miletu Duporju. Ta ji je napovedal, da bo deklico nekoč učil astrologijo. Teta je bila prepričana, da se to ne bo zgodilo. Po končani osnovni šoli sta se z Duporjem po naključju znova srečala in začel jo je učiti.

V intervjuju na Onaplus.si Ana Malenica pripoveduje, kako je resnični dogodek preoblikovala v nagrajeno zgodbo, kaj se je naučila od Duporja in zakaj je prav na dan podelitve nagrade potrebovala zdravniško pomoč. Vabljeni k branju.