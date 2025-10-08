  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Ana Marija in Žan Luka, najbolj priljubljeni sestavljeni imeni

    Poglejte, katera drugi dvojčki imen so še na vrhu slovenske statistike.
    Posebej sestavljeni priimki so v Sloveniji trend zadnjih desetletij
    Posebej sestavljeni priimki so v Sloveniji trend zadnjih desetletij
    T. J.
    8. 10. 2025 | 17:00
    2:58
    A+A-

    Med najpogostejšimi moškimi sestavljenimi imeni sta Žan Luka (158 primerov) in Žan Mark (36 primerov), pri ženskih pa Ana Marija (199 primerov), sledita pa ji Marija Ana (288) in Marija Magdalena (284). Zanimivo je, da je 90 odstotkov sestavljenih imen v Sloveniji edinstvenih, to pomeni, da jih ima le ena oseba.

    Najbolj pogosta moška sestavljena imena:

    Žan Luka 158

    Žan Mark 36

    Peter Pave l31

    Jan Luka 25

    Franc Branko 21

    Aleksander Sašo 18

    Branko Franc 18

    Filip Jakob 18

    Franc Jožef 18

    Valentin Zdravko 18

    Skoraj polovica vseh slovenskih imen (31.000) je sestavljenih, pri čemer jih je 18.000 moških in 23.000 žensk. Kljub temu da je priljubljena Marija prisotna v mnogih ženskih imenih, sestavljena imena kot Marija Ana in Ana Marija še vedno ostajajo priljubljena in pogosta.

    Priimki v Sloveniji

    V Sloveniji je 143.000 različnih priimkov, med katerimi je polovica sestavljenih. 86 odstotkov sestavljenih priimkov je edinstvenih, kar pomeni, da je večina sestavljenih priimkov le v posameznih družinah. Sestavljeni priimek je imelo 88.300 prebivalcev, kar predstavlja približno 4 odstotke vseh prebivalcev Slovenije.

    Najbolj pogosta ženska sestvaljena imena 

    Ana Marija 999

    Marija Ana 288

    Marija Magdalena 284

    Ana Maria 60

    Marija Mojca 56

    Marija Majda 53

    Ana Mari 49

    Marija Terezija 46

    Nada Marija 46

    Ivana Marija 40

    Sestavljeni priimki v Sloveniji so najpogostejši pri poročenih ženskah in mlajših od 20 let, še ugotavljajo na Sursu. 3.200 prebivalcev Slovenije je imelo sestavljen tudi priimek, pri čemer je polovica teh oseb bila poročenih. Pri ženskah, ki imajo sestavljene priimke, je največ oseb v starostni skupini 40-49 let, pri moških pa je najpogostejši priimek pri osebah do 19. leta.

    Novice  |  Slovenija
