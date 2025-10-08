Ana Marija in Žan Luka, najbolj priljubljeni sestavljeni imeni

Neomejen dostop | že od 14,99€
Med najpogostejšimi moškimi sestavljenimi imeni sta Žan Luka (158 primerov) in Žan Mark (36 primerov), pri ženskih pa Ana Marija (199 primerov), sledita pa ji Marija Ana (288) in Marija Magdalena (284). Zanimivo je, da je 90 odstotkov sestavljenih imen v Sloveniji edinstvenih, to pomeni, da jih ima le ena oseba.
Najbolj pogosta moška sestavljena imena:
Žan Luka 158
Žan Mark 36
Peter Pave l31
Jan Luka 25
Franc Branko 21
Aleksander Sašo 18
Branko Franc 18
Filip Jakob 18
Franc Jožef 18
Valentin Zdravko 18
Skoraj polovica vseh slovenskih imen (31.000) je sestavljenih, pri čemer jih je 18.000 moških in 23.000 žensk. Kljub temu da je priljubljena Marija prisotna v mnogih ženskih imenih, sestavljena imena kot Marija Ana in Ana Marija še vedno ostajajo priljubljena in pogosta.
V Sloveniji je 143.000 različnih priimkov, med katerimi je polovica sestavljenih. 86 odstotkov sestavljenih priimkov je edinstvenih, kar pomeni, da je večina sestavljenih priimkov le v posameznih družinah. Sestavljeni priimek je imelo 88.300 prebivalcev, kar predstavlja približno 4 odstotke vseh prebivalcev Slovenije.
Najbolj pogosta ženska sestvaljena imena
Ana Marija 999
Marija Ana 288
Marija Magdalena 284
Ana Maria 60
Marija Mojca 56
Marija Majda 53
Ana Mari 49
Marija Terezija 46
Nada Marija 46
Ivana Marija 40
Sestavljeni priimki v Sloveniji so najpogostejši pri poročenih ženskah in mlajših od 20 let, še ugotavljajo na Sursu. 3.200 prebivalcev Slovenije je imelo sestavljen tudi priimek, pri čemer je polovica teh oseb bila poročenih. Pri ženskah, ki imajo sestavljene priimke, je največ oseb v starostni skupini 40-49 let, pri moških pa je najpogostejši priimek pri osebah do 19. leta.
