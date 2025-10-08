Ana Marija in Žan Luka, najbolj priljubljeni sestavljeni imeni

Med najpogostejšimi moškimi sestavljenimi imeni sta Žan Luka (158 primerov) in Žan Mark (36 primerov), pri ženskih pa Ana Marija (199 primerov), sledita pa ji Marija Ana (288) in Marija Magdalena (284). Zanimivo je, da je 90 odstotkov sestavljenih imen v Sloveniji edinstvenih, to pomeni, da jih ima le ena oseba.

Najbolj pogosta moška sestavljena imena: Žan Luka 158 Žan Mark 36 Peter Pave l31 Jan Luka 25 Franc Branko 21 Aleksander Sašo 18 Branko Franc 18 Filip Jakob 18 Franc Jožef 18 Valentin Zdravko 18

Skoraj polovica vseh slovenskih imen (31.000) je sestavljenih, pri čemer jih je 18.000 moških in 23.000 žensk. Kljub temu da je priljubljena Marija prisotna v mnogih ženskih imenih, sestavljena imena kot Marija Ana in Ana Marija še vedno ostajajo priljubljena in pogosta.

Priimki v Sloveniji

V Sloveniji je 143.000 različnih priimkov, med katerimi je polovica sestavljenih. 86 odstotkov sestavljenih priimkov je edinstvenih, kar pomeni, da je večina sestavljenih priimkov le v posameznih družinah. Sestavljeni priimek je imelo 88.300 prebivalcev, kar predstavlja približno 4 odstotke vseh prebivalcev Slovenije.

Najbolj pogosta ženska sestvaljena imena Ana Marija 999 Marija Ana 288 Marija Magdalena 284 Ana Maria 60 Marija Mojca 56 Marija Majda 53 Ana Mari 49 Marija Terezija 46 Nada Marija 46 Ivana Marija 40

Sestavljeni priimki v Sloveniji so najpogostejši pri poročenih ženskah in mlajših od 20 let, še ugotavljajo na Sursu. 3.200 prebivalcev Slovenije je imelo sestavljen tudi priimek, pri čemer je polovica teh oseb bila poročenih. Pri ženskah, ki imajo sestavljene priimke, je največ oseb v starostni skupini 40-49 let, pri moških pa je najpogostejši priimek pri osebah do 19. leta.