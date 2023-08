Ana Netrebko proti newyorški operni hiši

Ruska operna diva Ana Netrebko je v petek na okrožnem sodišču na Manhattnu vložila tožbo proti newyorški Metropolitanski operi (Met) in njenemu direktorju Petru Gelbu za 360.000 dolarjev (326.000 evrov) odškodnine. Obtožuje jih obrekovanja in kršitve pogodbe, saj so ji po ruski invaziji na Ukrajino odpovedali vse nastope.

Enainpetdesetletna sopranistka trdi, da ji je Met povzročil hude duševne bolečine in čustveno stisko, depresijo, tesnobo, ponižanje in zadrego. A odkar je ostala brez nastopov v Metropolitanki, je pela marsikje drugod, tudi v Ljubljani. Kot piše BBC, naj bi oktobra nastopila v Pragi, vendar je prejšnji mesec podžupan koncertno dvorano pozval, naj nastop odpove. Jiří Pospíšil je dejal, da se je srečal z ukrajinskimi uradniki ter da je pevka na seznamu oseb, zoper katere so uvedene sankcije.

Ana Netrebko je v preteklosti večkrat izrazila podporo predsedniku Putinu. Leta 2014 je donirala denar za gledališče v Donecku, mestu v vzhodni Ukrajini, ki je pod nadzorom upornikov, in se fotografirala z zastavo proruskih sil. Potem ko je Rusija februarja lani napadla Ukrajino, so jo iz vseh glasbenih hiš pozvali, naj se oglasi proti vojni. To je čez čas tudi storila, vendar ni obsodila ruskega predsednika, in Met jo je črtal z vseh prihodnjih nastopov.

Odnos z opernim občinstvom

Pevka je vztrajala, da ji kljub temu pripada denar. V začetku tega leta je vložila ločeno tožbo prek sindikata, ki zastopa operne izvajalce, American Guild of Musical Artists. Arbiter v tem sporu je februarja odločil, da je Met kršil pogodbeni dogovor, ko je odpovedal nekaj nastopov, in ji prisodil odškodnino v višini več kot 200.000 dolarjev (181.000 evrov). »O tem, da je Putinova podpornica, ni dvoma, vendar to pravico ima,« je odločil arbiter.

Njena nova tožba navaja, da sta Met in direktor Gelb škodovala njenim odnosom z opernim občinstvom, med drugim s spodbujanjem protestov proti njenim nastopom. In tudi, da je zaradi svoje kritike vojne izgubila pogodbe z ruskimi gledališkimi družbami, poroča tiskovna agencija AP.