Ana Praznik: Marsičesa, kar jemljemo za samoumevno, v vsakdanu teh družin ni

Kaj razkrivajo poti po Sloveniji, ko pozabimo na statistiko in se odprejo vrata domov? Če bi sodili po raziskavah, smo Slovenke in Slovenci med najbolj zadovoljnimi prebivalci Evropske unije. A Ana Praznik, ki že leta obiskuje družine v oddaji Delovna akcija, na terenu pogosto srečuje povsem drugačno resničnost.

V iskrenem pogovoru za Onoplus pripoveduje o družinah, kjer oba starša hodita v službo, pa kljub temu ne zmoreta pokriti vseh stroškov in sta prisiljena poiskati pomoč dobrodelnih organizacij. O ljudeh, ki živijo za stenami, za katerimi se skrivajo stiske, ki jih pogosto ne opazijo niti najbližji sosedje. In o občutku nemoči, ko bi rada pomagala še več ljudem, kot jim lahko.

Sogovornica razkrije tudi, kako so jo številne težke življenjske zgodbe spremenile kot človeka. Prizna, da je zaradi vsega slišanega in doživetega sama poiskala strokovno pomoč ter se naučila drugače nositi breme tujih bolečin.

Posebej ganljivo spregovori o tem, kako danes gleda na hiše, fasade in zidove. Zanje niso več le beton, opeka in omet, temveč nemi pričevalci življenjskih zgodb, sreče, izgub, travm in upanja. Kaj vse lahko povedo stene, če se ob njih za trenutek ustavimo?

Celoten intervju z Ano Praznik preberite na Oniplus.