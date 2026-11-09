Ana Roš bo Hišo Franko za šest tednov preselila v srce Münchna

Hiša Franko bo prihodnjo zimo za približno mesec dni in pol zaprla vrata v Starem Selu pri Kobaridu in se skupaj z Ano Stojan Roš ter njeno ekipo preselila v München. Od 11. februarja do 29. marca bodo v zgodovinskih prostorih znamenite porcelanske manufakture Nymphenburg pripravljali serijo večerij z naslovom Radical by Tradition. Ne bo šlo zgolj za nekaj gostujočih večerij Ane Roš, temveč za začasno selitev delovanja Hiše Franko. Restavracija v Starem Selu bo v tem času zaprta približno do sredine aprila, ekipa pa se bo preselila v približno pet ur oddaljeni München. Tam bodo morali praktično na novo vzpostaviti restavracijo v mestu, ki ga ne poznajo, kar pomeni oblikovanje povsem nove mreže dobaviteljev, logistike in vsakodnevnih delovnih procesov. »Postavljanje mreže za delovanje ...