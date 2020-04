Andrea Bocelli: V Italiji se bo začela nova renesansa

Preberite še: Andrea Bocelli - Vrhunski preplet klasike in popa



Preporod v žariščih epidemije

»Verjamem v moč skupne molitve, verjamem v krščansko veliko noč, univerzalni simbol ponovnega rojstva, ki ga vsi – ne glede na to, ali so verniki ali ne – resnično potrebujejo,« je na začetku koncerta v prazni milanski stolnici dejal slavni italijanski tenorist Andrea Bocelli . Koncert z naslovom Music for Hope (Glasba za upanje) so organizatorji prenašali v živo na spletni spletni strani youtube.Kot je povedal Bocelli, je bil njegov nastop pravzaprav molitev za vse, ki jih je prizadel novi koronavirus. »Zahvaljujoč glasbi si bomo podali roke širom po svetu in objeli to pulzirajočo, ranjeno Zemljo (...) Prepričan sem, da bosta velikodušna, pogumna in podjetna Milano ter celotna Italija v kratkem zmagovalna modela, kjer se bo začela nova renesansa, ki jo vsi pričakujemo,« je pojasnil tenorist.Enainšestdesetletni glasbenik se je odzval na vabilo milanskega županain milanske nadškofije. Zanj so izjemoma odprli vrata gotske katedrale, ki je zaradi epidemije sicer zaprta za obiskovalce. Bocellija je med nastopom spremljal katedralni organist Emanuele Vianelli, ki je igral na največje orgle v Italiji. Sakralno glasbo so predvajali ob posnetkih Milana, Pariza, New Yorka ter severnoitalijanskih mest, kot sta Bergamo in Brescia, ki jih je epidemija koronavirusa najbolj prizadela.